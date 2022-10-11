Во Всеволожске прошел ретромарафон в честь 130-летия Ириновской железной дороги

8 октября во Всеволожске прошел ретромарафон, посвященный 130-й годовщине начала железнодорожного сообщения между Петербургом и Ириновкой.

Воспользуемся «машиной времени» и перенесёмся во вторую половину XIX века, когда начали активно развиваться северо-восточные окрестности. В имении Рябово в 1872 году П.А. Всеволожский открывает лесопилку и паровую мельницу. В деревне Ириновка барон П.Л. Корф расширяет добычу торфа и производство торфяных брикетов, широко используемых в то время для отопления. В Шлиссельбурге открывается частный пороховой завод. Окрестности становятся привлекательными для дачников. Купцы из Петербурга стремятся покупать земли у всеволожских помещиков. Однако развитию района препятствует отсутствие надежных транспортных связей с Северной столицей.

Строительство железной дороги, которая бы соединила окрестности с городом, было инициировано бароном Павлом Леопольдовичем Корфом, бывшим городским главой и председателем Вольного Экономического Общества. Открытие Ириновской железной дороги состоялось 14 сентября 1892 года на станции «Охта». Регулярное движение началось 1 октября того же года. Появление новой магистрали облегчило жизнь жителей Охты, так как до этого основным транспортом в районе являлись извозчики.

Эксплуатация Ириновской дороги находилась в ведении коменданта Петербургского отделения Николаевской железной дороги. За порядком следило Выборгское отделение жандармского полицейского управления Финляндских железных дорог.

В 1895 году открылась станция «Всеволожская». Время в пути составляло 40 минут. Она находилась на пересечении Всеволожского проспекта с узкоколейной железной дорогой и представляла собой двухэтажное деревянное здание, а также одноэтажное здание для работников и хранения инвентаря. Через год здание сгорело, его перестроили на противоположной стороне железнодорожного полотна. Именно благодаря Ириновской железной дороге от станции «Всеволожская» начал расти город, известный в настоящее время как Всеволожск.

И вот спустя 130 лет благодаря поддержке администрации Всеволожского района и инициативе Общественной организации «Диалог поколений» именно на этой станции участники мероприятия – Ретромарафон «Остановка – станция Всеволожская» – встретили почётных гостей – работников Октябрьской железной дороги, одетых по моде XIX века, усадили их в ретроавтомобиль и привезли во Всеволожский центр культуры и досуга, где на центральной аллее для них и жителей Всеволожска была устроена фотозона – большая тантамереска в виде старого паровоза и вагона конца XIX века. Историчность подчёркивала расположенная на здании растяжка – «Станцiя Всеволожская», а торжественные мелодии в исполнении военного оркестра из г. Сертолово настраивали на лирический лад. Да и ретронаряды мужчин и женщин создавали подобающую случаю обстановку. Даже мальчишка – чистильщик обуви, расположившийся у входа в помещение, не выглядел чем-то инородным…

В это же время в малом зале Всеволожского центра культуры и досуга работал «Буфет Бернгарда», оформленный по сохранившемуся фото, где участники, сидя за столиками, лакомились пирожками и булочками, запивая их ароматным чаем. А на втором этаже искрилась красками выставка рисунков юных художников отделения изобразительного искусства Всеволожской детской школы искусств им. М.И. Глинки, посвящённая городу Всеволожску. Здесь же проводились своеобразные экскурсии и викторины по истории Ириновской железной дороги.

Особый настрой у присутствующих создавали под руководством заслуженного работника культуры РФ Людмилы Беганской дети из образцового коллектива, музыкального театра «Премьера» (режиссёр Анна Калинина) и местные поэты – участники музыкально-поэтического салона «Родник» Ольга и Виктор Каштановы, Галина Гальцынова, Зинаида Воздвиженская и Владимир Шемшученко, ставший, между прочим, что он сравнительно недавно стал победителем Всероссийского конкурса «Золотое звено», организованного Открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» и «Литературной газетой», а его стихотворение «Дорожное» было признано лучшим на конкурсе и опубликовано в газетах «Гудок» и «Литературной газете».

Поезд-иголка сшивает пространство,

Тянет вагонов весёлую нить.

Рельсы стальные – само постоянство! –

Всё они могут соединить:

Преодолеют и реки, и горы

В мирное время и на войне…

Поезд-трудяга сшивает просторы

И не даёт развалиться стране!

А между тем на большом экране зрительного зала под живую музыку рояля разворачивалась историческая феерия, посвящённая Ириновской железной дороге. Менялись времена года, ландшафты, люди, а поезд всё бежал и бежал по бескрайним просторам всеволожской земли… Тапёр создавал атмосферу ушедшей эпохи.

И наконец наступил торжественный момент, и к присутствующим обратилась заместитель главы администрации по социальному развитию Светлана Хотько:

«Дорогие друзья, наш ретромарафон состоялся! От лица администрации района я благодарю всех, кто принял участие в его подготовке, а особенно Надежду Ивановну Балуеву (руководитель ОО «Диалог поколений» – Ред.), приложившую немало усилий для его успешного проведения. Именно она проявила инициативу и подготовила материалы для конкурса муниципальных грантов и обосновала необходимость проведения этого праздника, направленного на более глубокое изучение нашими гражданами, а особенно молодёжью, богатой истории нашей малой родины».

Ей вторил начальник Музея исторического наследия Октябрьской железной дороги Александр Толстиков: «Идея проведения этого праздника родилась на всеволожской земле. Весной к нам обратились представители администрации района и Надежда Балуева с предложением вместе отметить эту знаковую дату. Мы, конечно же, согласились и приняли активное участие в подготовке праздника. Работники Октябрьской железной дороги трепетно относятся к нашей общей истории и радуются тому, что здесь, во Всеволожске, чтят и бережно хранят память о былых временах. Огромное вам за это спасибо!».

Ну и, конечно же, был незабываемый концерт, подготовленный творческими коллективами, работниками культуры Всеволожского района, а также Всеволожской детской школой искусств им. М.И. Глинки.

Сменятся века, изменится темп жизни, а весёлый поезд Ириновской железной дороги будет бежать и бежать мимо станций, остановок, вокзалов… Да будет так!

Владимир КАМЫШЕВ

Фото Антона ЛЯПИНА