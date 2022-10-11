Бесценная наша!

Речь о сотруднице Всеволожского Центра физической культуры и спорта Ольге Савойской. Ольга Викторовна – мастер спорта СССР по биатлону, победитель и призер многочисленных международных и Всероссийских соревнований, чемпионка Ленинграда, победитель летних и зимних Олимпийских игр в своей возрастной категории.

Сегодня, находясь в самой гуще спортивных событий района, области и Санкт-Петербурга, она старается не пропускать ни одного соревнования, в котором бы могла поучаствовать. Ей приходилось неоднократно защищать честь Всеволожского района в составе наших сборных команд. Спартакиады, легкоатлетические кроссы, лыжные гонки, соревнования по лыжероллерам, северная ходьба – вот неполный список увлечений спортсменки, перешагнувшей 50-летний рубеж. Будучи выпускницей факультета физического воспитания Педагогического университета им. А.И. Герцена, она охотно и с радостью делится своими знаниями и опытом с приверженцами здорового образа жизни, организовывает спортивные мероприятия. Мастер-классы по северной ходьбе стали особой «фишкой» Ольги Савойской.

– Сторонники ЗОЖ «серебряного возраста» из Мурино стали проявлять интерес к северной ходьбе, и на наше обращение к спортивному руководству Всеволожского района к нам прислали Ольгу Викторовну. Живой характер, дружелюбное отношение к людям, великолепное чувство юмора и высокий уровень профессионализма не оставили муринцев равнодушными. Наши любители скандинавской ходьбы влюбились в нее сразу и с тех пор хотят заниматься только с ней. Мастер-класс, который она провела для нас 1 октября, был особенным и неповторимым. Благодаря Ольге Викторовне мы стали лучше понимать тонкости северной ходьбы и можем теперь заниматься самостоятельно, но с радостью будем ждать каждого ее приезда, – рассказала специалист по спорту администрации Муринского городского поселения Марина Ильинкова.

Прекрасная физическая форма и активная жизненная позиция Ольги Савойской сделали ее «героиней» нескольких спортивных мероприятий последнего месяца.

Первое место в составе команды Всеволожского района на «Кроссе наций», прошедшем 17 сентября в Выборге, золотые медали по кроссу и лыжероллерам на дистанции 7,5 и 6 км в соревнованиях «Лыжне все возрасты покорны» в Парголово 24 сентября – не только личные достижения спортсменки, но и медали в копилку Всеволожского района.

25 сентября во Всеволожске, вместе с коллегами по ВЦФКС, Ольга Викторовна организовала и провела фестиваль северной ходьбы, в котором приняли участие более 200 человек. В этот дождливый день ее зажигательный темперамент и искрометный юмор скрасили весь дискомфорт от ненастной погоды. Кроме этого, Ольга Савойская, участвуя в III и IV Спартакиадах ветеранов Ленинградской области, в составе команды Всеволожского района дважды поднималась на высшую ступень пьедестала.

Многолетний добросовестный труд, высокие спортивные результаты, общественная деятельность и активная жизненная позиция Ольги Викторовны не остались незамеченными руководством района. В конце прошлой недели на одном из районных мероприятий ей вручено Благодарственное письмо Администрации Всеволожского района. А заместитель главы районной администрации Светлана Хотько назвала ее незаменимым сотрудником.

Фото из архива Ольги Савойской