Завершается ремонт Токсовского шоссе

На финишную прямую вышло обновление одной из основных региональных трасс Всеволожского района от Токсово в сторону Лехтуси. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Как сообщает пресс-служба областного правительства, на участке ремонтируется чуть больше 13 километров магистрали. Сейчас техника и дорожники уложили свыше половины нового верхнего слоя покрытия. С этой недели также начнётся обустройство автобусных остановок. Ремонт делается с годовым опережением графика: обновление этого участка Токсовского шоссе планировалось в 2023 году, но «Ленавтодор» услышал просьбы жителей, и подрядная организация приступила к ремонту в этом году.

«Это уже второй этап обновления Токсовского шоссе. Первый большой ремонт дороги от Санкт-Петербурга до Токсово через Мурино и Новое Девяткино был выполнен два года назад», — добавил глава дорожного комитета Ленинградской области Денис Седов.

Токсовское шоссе для жителей восточной части Мурино и Нового Девяткино — главная трасса, связывающая эту часть Всеволожского района с Санкт-Петербургом. Чтобы разгрузить ее, область строит автомобильный обход в створе Пискаревского проспекта. Контракт на проведение работ был заключён летом.

Во Всеволожском районе в этом году проводится больше всего дорожных ремонтов по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» на региональной сети трасс. Обновлен участок Колтушского шоссе от Санкт-Петербурга до КАДа, трасса между Кудрово и Колтушами, участок между Сертолово и Агалатово, Щеглово и Морозовкой, подъезд к Коккорево. Завершается ремонт дороги Юкки — Кузьмолово и Выборгского шоссе от Сертолово в сторону Черной Речки.