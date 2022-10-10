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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Всеволожский район присоединился к акции «Корзина доброты»

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В районах Ленинградской области продолжается сбор необходимой амуниции для бойцов. Отзывчивые ленинградцы присоединились к акциям #МыВместе и «Корзина доброты».

Коробки и корзины «доброты» с медикаментами, предметами гигиены, ковриками, пенками и другими вещами, которые могут пригодиться ленинградским добровольцам и мобилизованным, поступают в том числе и в районный штаб во Всеволожске.

Помимо активных жителей и НКО, к акции подключились крупные пекарни – «Кузьмоловский хлеб», «Рижский хлеб», «Хлебник – Всеволожск», «Всеволожский хлеб» – булочки и выпечку мобилизованным они вручают прямо при отправке.

Желающие стать волонтёрами акции  #МыВместе могут связаться с координаторами Всеволожского района, сотрудниками районной администрации: Викторией Айзенштадт @Viki_Aiz и Екатериной Куликовой 8 921 846-58-10.

По материалам пресс-службы областного правительства

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