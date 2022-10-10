Всеволожские футболисты завоевали «серебро» чемпионата Ленобласти

Сезон большого футбола в Ленинградской области завершился. В этом году спортивная копилка футбольного клуба ВМР ЛО из Всеволожска пополнилась заслуженным «серебром».

В заключительном туре чемпионата Ленинградской области наша команда встретилась в Выборге с местным «Фаворитом». Чтобы занять второе место, футболистам ВМР ЛО достаточно было сыграть вничью, а соперникам нужна была только победа. Но уже в первом тайме «Фаворит» пропустил два мяча в свои ворота.

Первый гол на 22-й минуте забил Иван Бекурин. Не прошло и четверти часа, как он результативным ударом закрепил успех. Первый тайм закончился со счетом 2:0 в пользу ВМР ЛО. После перерыва, на 74 минуте, разрыв в счете увеличил Николай Балакин. В результате всеволожские футболисты, одержав уверенную победу, поднялись на вторую ступень пьедестала чемпионата Ленинградской области среди мужских команд.

Александр СОРОКИН

Фото из архива ФК ВМР ЛО