Во Всеволожском районе проходит месячник благоустройства

Сотрудники администрации Всеволожского района и подведомственных учреждений 7 октября приняли участие в масштабном субботнике. Более 200 человек приехали в парк Софиевка, чтобы убрать скопившийся за лето мусор и привести живописное место в порядок.

Как сообщает пресс-служба Всеволожского района, месячник по благоустройству продлится до 25 октября. Сотни неравнодушных жителей района уже навели порядок в своих дворах и излюбленных местах для прогулок. Однако многие территории всё ещё нуждаются в уборке, поэтому в хорошую погоду субботники будут продолжаться.

Желающие принять участие в уборке всеволожцы могут обратиться в отдел дорожного хозяйства и благоустройства (Всеволожск, Колтушское шоссе, 138, каб. 203, телефон 8 (813-70) 25-124). Жителям поселений Всеволожского района за дополнительной информацией необходимо обращаться в местные администрации.