Волонтерский проект планирует возродить Токсовский сказочный лес

Некоммерческая общественная организация защитников природы и прав граждан на благоприятную окружающую среду «Токсовские озёра», которая существует более 10 лет и реализовала серию успешных социально ориентированных проектов, приступила к реализации нового проекта «Лесные сказки».

Проект реализует команда волонтёров: Наталия Рейнер, Татьяна Бадаева, Светлана Булатовская, Наталия Сорокина при поддержке многих неравнодушных людей и организаций.

– В конце ХХ века Кавголовский лесопарк славился на всю страну своими экологическими тропами и малыми архитектурными формами. Теремок, мельница, крепость, кораблики, маяк, избушки, гнездо Змея Горыныча, сказочные персонажи окружали пешеходные дорожки и будили фантазию детей и взрослых. Время не пощадило деревянное зодчество, объекты исчезли из леса, но остались в памяти и в семейных альбомах жителей Токсово и гостей лесопарка, – рассказали в организации «Токсовские озёра».

Волонтеры решили вернуть сказку в токсовские леса. Избушка Бабы Яги была последним существующим творением старого лесхоза. В 2015 году организация «Токсовские озёра» уже ремонтировала её, но в мае этого года она была сожжена вандалами.

– Мы хотим начать возрождение экотропы с избушки Бабы Яги, – поделились планами волонтеры. – Мы отталкивались от нашей целевой аудитории. Это семьи с детьми, детские экскурсионные группы, а также люди, которые хотят сфотографироваться на фоне достопримечательностей в лесопарке. А также мы придерживались рекомендаций лесничества: объект должен быть антивандальным, иметь декоративное функциональное предназначение, не строить избушку, в которую можно было бы заходить (для безопасности в лесу). Таким образом, мы поняли, что нужна избушка как арт-объект, а также сопутствующие объекты в виде расположенных рядом идолов и пеньков. Они будут служить фотозоной.

Проект уже поддержали: художники Виктор Кобзев, Валериус (Валерий Иванов), Анна Шаманина, они предоставили свои авторские работы для изготовления сувениров; компания NEOMID предоставит необходимые пропитки для придания конструкции долговечности; предприятие «ТСН» напечатало временные стенды для размещения на маршруте; агентство интернет-маркетинга помогает в проведении рекламной кампании. Партнёрами проекта также являются Токсовское школьное лесничество, Детская лесная лаборатория ЧиЖиК, Парк Семейного Отдыха и Экотуризма «ЗУБРОВНИК», Художественная школа «Амелео» в Новом Девяткино, фотограф Анна Устинова.

– У нас далеко идущие планы и мечты, – отметили участники «Токсовских озёр» – Если сбор будет успешным и мы сможем собрать больше средств, то планируем направить их на дальнейшее благоустройство территории Школьного лесничества и построить там новые архитектурные декоративные элементы, скамейки, информационные и игровые стенды, мостики через ручьи и канавы, домики для птиц, ограждения муравейников. Избушка станет первым объектом инфраструктуры экологического маршрута с площадками для отдыха, восстановленной Поляной сказок (ведь головы из гнезда Горыныча сохранились). Планируем спроектировать и оснастить экотропы общей протяженностью около 2 км. Гуляя здесь, посетители смогут узнать об истории места, традициях парклесхоза, обитателях леса, а дети в игровой форме смогут окунуться в мир сказок и экологических знаний.

Отметим, что волонтеры работают на добровольных началах. Поэтому для реализации проекта нужна всесторонняя помощь: как в сборе средств, так и распространении информации. К сотрудничеству приглашают в том числе педагогов, дизайнеров, людей творческих профессий.

– Наша цель, чтобы в проект «Лесные сказки» было вовлечено как можно больше людей. Если в каждой токсовской семье будет обсуждаться восстановление лесных объектов, то и вандализма, и нарушений в природной среде будет меньше, – уверены инициаторы проекта.

Следить за дальнейшим развитием проекта можно в группе «ВКонтакте» «Лесные сказки».

Елена Корчинская