Возвращайтесь с победой: всеволожцев проводили защищать Родину

Во Всеволожске вновь провожали мобилизованных. Пожелать удачи нашим парням помимо родных и близких пришли глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский и замглавы по безопасности Александр Трофимов.

– Сегодня наши ребята поехали в Лугу, на боевое слаживание. Это настоящие мужики, патриоты своей страны, готовые прийти на помощь Родине в трудную минуту. Всех их мы ждём обратно домой, целыми и невредимыми. Все меры поддержки мобилизованным, обещанные нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным и губернатором Ленинградской области Александром Юрьевичем Дрозденко, они получат в полной мере. Так что за домашних можно не переживать. Ребята, ни пуха вам! После обязательно посидим. И уже не за чаем. Главное – берегите себя, – прокомментировал Андрей Низовский.

Поблагодарить всеволожцев приехал и глава подшефного города Енакиево Роман Храменков: «Мы, жители Донбасса, благодарим вас за выбор, что вы сделали. Благодарим за то, что нас защищаете! Мы в свою очередь никогда Россию не подведём!» В ответ на его слова мужчины ответили кратко и твердо: «Своих не бросаем!»