Капитан корабля под названием «Завод имени Морозова»

Будем помнить о Владимире Явбосаровиче Джуманиязове – талантливом руководителе, патриоте и гражданине нашей страны; человеке, умевшем мыслить и жить «поверх барьеров» и общепринятых стереотипов. Человеке, умевшем принимать неординарные, порой непопулярные решения, отвечать за свои слова и действия и не бояться рисковать своей должностью. А вот репутацией и честным именем Владимир Явбосарович (впрочем, все в поселке его называли Владимиром Яковлевичем) Джуманиязов, несомненно, дорожил.

Наверное, кто-то сочтет этот текст привычным набором слов в случае, когда человек уходит из жизни. Это не так. В юбилейный, 135-й год со дня создания завода имени Морозова, в рождении носившего имя просто ШПЗ (Шлиссельбургского Порохового завода), мне выпала честь подготовить большой материал об этом предприятии, на протяжении всех этих лет служившего щитом и мечом для нашей Родины. Тогда-то мы и познакомились с Джуманиязовым, и вместо обещанных 10 – 15 минут для рядового интервью мы проговорили с ним больше часа. Обо всём: о том, как причудливо порой играет судьба человеком, о призвании и смысле жизни, о временах и нравах, и просто обо всём, что делает человека Человеком. Признаться, я была поражена масштабом личности этого человека.

В моей журналистской практике мне доводилось встречаться и писать о самых разных, в том числе очень интересных и значительных людях, много сделавших для нашей страны и её граждан. Директор ФГУП «Завод имени Морозова», несомненно, из числа именно таких людей. Это знаковая личность и для завода, который в те, как это принято теперь говорить, «лихие девяностые» беззастенчиво грабили и гробили средь бела дня, растаскивали по частям. И знаковая личность для поселка в целом.

– Завод – не просто место работы для нашего населения, – говорил мне тогда Джуманиязов. – Это градообразующее и жизнеобразующее предприятие. Это судьба нескольких поколений морозовцев, для которых эта заводская проходная – именно та самая, которая «в люди вывела меня». Не сочтите за излишний пафос, но в этом смысле наш завод – уникальное предприятие. Здесь несколько династийных поколений, когда вслед за отцом, дедом и даже прадедом к станку встает сын, внук, брат, дядя и сват. Все здесь. Когда мне предложили возглавить это предприятие, я решился в том числе потому, что здесь работал мой брат, и я с юности тоже хотел работать на заводе. Но судьба так повернула, что после окончания института я три года по распределению работал в городе Фрунзе, ныне Бишкеке, это Киргизия, а когда вернулся, места на заводе для меня не оказалось. Пошёл работать в ГИПХ.

Джуманиязов прошел большой трудовой путь – от мастера, затем старшего мастера участка, старшего инженера и до начальника цеха в ГИПХе, и пришел на завод имени Морозова, по сути дела, кризисным менеджером. И в «нулевые» завод выстоял, хотя ушлые люди от завода отрезали всё, что только можно: энергетический комплекс, промышленные цеха и механическое производство, цех фасадно-силикатных красок, за разработку которых завод получил Государственную премию. По сути дела, только военную составляющую, самую главную, не успели «прихватизировать». Это был долгий наш разговор с Джуманиязовым о том, как вставало с колен производство: три года длилось банкротство завода, было введено внешнее управление, но стали поступать государственные заказы:

– Без щита и меча страна не встанет, – Джуманиязов знал, о чем говорил. – И в новейшем вооружении страны, в тех же «Искандерах», есть частица нашего труда. Государство, то есть правительство и президент, прекрасно это понимали, и мы выстояли, встали на ноги и пустились в самостоятельное финансовое плавание, постепенно отдавая долги.

Наиболее часто повторяемый и любимый девиз Владимира Явбасаровича был именно этот: «Если нет ветра и паруса не надуты, то можно сколько угодно рулить, но корабль никуда не поплывёт и даже с места не сдвинется». Конечно, он имел в виду под ветром государственную поддержку и понимание задач обороны, а ведь если у руля этого корабля неопытный рулевой, то ни ветер, ни паруса не помогут. Здесь всё совпало: ветер надул паруса, и корабль ушел в море.

А из жизни ушел человек, долгие годы бывший капитаном этого корабля. И несколько лет я всё собиралась написать большой очерк о Джуманиязове. Он всё отнекивался, дескать, потом, потом. Что обо мне писать? Работаю и работаю.

И хорошо, даже отлично работал. Уже в этом году ФГУП «Завод имени Морозова» был в очередной раз признан лучшим предприятием отрасли по работе в системе социального партнерства. Заводу – Диплом, директору – Почетную грамоту.

Осталось после ухода Джуманиязова чувство неоплаченного долга. 2 октября исполнилось сорок дней, как его не стало. Честно сказать, вот о вере и религии мы как-то с ним не говорили. Но по нашим, православным, понятиям сорок дней – тот окончательный рубеж, когда душа человека покидает землю и прощается с нами. Так это или не так – нам неведомо. А вот долгая память о хороших людях – остается. Светлая память вам, Владимир Явбосарович!

Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото из архива редакции