Инвестор построит детский сад в Кудрово

Разрешение на строительство детского сада на 110 мест выдал госстройнадзор Ленинградской области. Новый соцобъект появится на месте парковки рядом с Кудровским ручьем на Столичной улице. По соглашению с Правительством Ленинградской области детский сад построит ГК Setl City.

Срок действия выданного разрешения истекает осенью 2023 года. Трехэтажный детский сад рассчитан на шесть групп для детей от полутора до семи лет. Работать учреждение будет в две смены. Для ребят откроются залы для музыкальных, физкультурных занятий и кружков. Правильное питание обеспечит собственный пищеблок, способный производить 1114 блюд в сутки. Также предусмотрены медицинский блок с кабинетами психолога и логопеда.

В 2022 году госстройнадзор выдал 15 разрешений на строительство социальных объектов: пяти детских садов, семи школ, спортивного учреждения и объекта здравоохранения. Введено в эксплуатацию четыре детских сада, восемь школ, три спортивных и два медицинских учреждения.

По материалам комитета строительного надзора ЛО