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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В Ленобласти отменены областные праздничные мероприятия и новогодние корпоративы

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По поручению Александра Дрозденко в Ленобласти отменены все областные массовые мероприятия развлекательного характера, включая новогодние корпоративы.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, губернатор распорядился перераспределить освободившиеся средства на текущие нужды, включая поддержку ленинградцев, участвующих в СВО, и их семей. Соответствующие рекомендации об отмене праздничных мероприятий направлены главам администраций муниципальных районов Ленинградской области.

По организации новогодних праздников, в том числе, украшению населенных пунктов, будут даны дополнительные рекомендации, при этом детские новогодние праздники отменяться не будут.

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