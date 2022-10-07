В Ленобласти отменены областные праздничные мероприятия и новогодние корпоративы

По поручению Александра Дрозденко в Ленобласти отменены все областные массовые мероприятия развлекательного характера, включая новогодние корпоративы.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, губернатор распорядился перераспределить освободившиеся средства на текущие нужды, включая поддержку ленинградцев, участвующих в СВО, и их семей. Соответствующие рекомендации об отмене праздничных мероприятий направлены главам администраций муниципальных районов Ленинградской области.

По организации новогодних праздников, в том числе, украшению населенных пунктов, будут даны дополнительные рекомендации, при этом детские новогодние праздники отменяться не будут.