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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Всеволожская ветстанция стала серебряным призером выставки «Золотая осень – 2022»

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Восемь медалей получили специалисты государственной ветеринарной службы Ленинградской области на агропромышленной выставке «Золотая осень – 2022». Масштабное мероприятие организовано Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба областного управления ветеринарии, серебряной медали за создание клиенториентированной инфраструктуры ветеринарного обслуживания была удостоена Станции по борьбе с болезнями животных Всеволожского района. Награду получил руководитель учреждения Руслан Идиатулин.

Отметим, что работа ведомства в целом также получила высокую оценку. Управления ветеринарии Ленинградской области удостоено золотой медали за разработку и внедрение методик и рекомендаций по проведению и оценке эффективности учений и тренингов, проводимых государственной ветеринарной службой субъектов, по ликвидации особо опасных болезней животных.

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