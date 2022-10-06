Семейные пары собрались в Гарболово на турнире по спортивному ориентированию

В окрестностях поселка Гарболово прошел традиционный 48-й турнир по спортивному ориентированию среди семейных пар.

Эти места известны своими дремучими лесами и разнообразным ландшафтом, что делает их интересными и привлекательными для любителей спортивного ориентирования и туризма. Именно здесь 24 сентября 48-й раз собрались семейные пары «ориентировщиков», чтобы продемонстрировать слаженность в преодолении сложного маршрута и просто отпраздновать встречу старых друзей душевным общением. Многие из супружеских союзов, прибывших на турнир, и сложились на туристических тропах. Организовал соревнования и определил призовой фонд энтузиаст спортивного ориентирования Владимир Шумилов. Он рассказал:

– Со своей супругой Татьяной я познакомился на одном из турниров. Поженившись в 1974 году, мы вместе оказались в Москве на соревнованиях семейных пар. Нам так понравилась эта идея, что решили внедрить такую практику и в Ленинградской области. С тех пор и проводим их на нашей земле.

В турнире участвовало 16 семейных пар и восемь спортсменов боролись за призовые места в личном зачете. Самыми возрастными семейными парами оказались Игорь и Лидия Кондрашова и Сергей Маркелов и Ольга Пожидаева (суммарный возраст пары до 140 лет). Самыми молодыми были супруги Александр Колесников и Анастасия Радомская (1998 и 1999 годов рождения). Соревнования проходили в разных возрастных группах, поэтому почти все участники турнира оказались в призерах. Абсолютным победителем, показавшими самый лучший результат, стали мастера спорта РФ Юрий и Екатерина Прохоровы. В качестве наград призеры получили традиционные медали из дерева, деревянные кружки и памятные буклеты с фотографиями прошлогодних событий из мира спортивного ориентирования.

Александр СОРОКИН