Селекционный центр в Буграх начнет работу в 2023 году

Председатель областного комитета по АПК и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко на агровыставке «Золотая осень» заявил о готовности селекционного центра в Буграх. Старт производства намечен на следующий год.

Запуск нового предприятия позволит продавать технологию селекции племенного стада. Также Олег Малащенко подчеркнул, что Ленинградская область впервые за много лет почти на 100% закрыла потребность по семенам многолетних трав.

Отметим, что главная сельскохозяйственная выставка страны «Золотая осень» открылась 5 октября в Подмосковье. Традиционно Ленинградская область подготовила яркий презентационный стенд и представила ряд инвестиционных проектов в разных отраслях. Всего регион представят 25 предприятий.