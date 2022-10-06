Морозовские тхеквондисты привезли домой 13 медалей

С 23 по 26 сентября проходило первенство Новгородской области и турнир на «Кубок Новгородского Кремля» по тхеквондо. В них участвовали спортсмены из Санкт-Петербурга, Карелии, Ленинградской, Новгородской, Тверской и других областей России.

Около 400 юношей и девушек в течение четырех дней выходили на тоджан (площадка для поединков), проверяя себя и соперников на силу, ловкость и крепость духа. В составе команды Ленинградской области за победу бились воспитанники М.М. Дрямова и М.В. Перепеч из Всеволожской спортивной школы Олимпийского резерва поселка имени Морозова. По результатам соревнований наши ребята завоевали тринадцать медалей.

Среди юниоров и юниорок (15 – 17 лет) Дарья Спицына и Александра Нестерова Александра стали чемпионками, заняв высшие степени пьедестала в своих весовых категориях. В состязаниях юношей и девушек (12 – 14 лет) первые места заняли Инна Бекаева и Мария Винникова. Юлия Буйнова и Матвей Деменский вернулись домой с бронзовыми наградами. В самой младшей возрастной группе юношей и девушек (11 лет) достойно проявили себя Дмамиля Шихкеримова – 1 место, Владимир Винников — 2 место, Артем Зуев, Ольга Трифонова, Кира Казымова, Максим Ефимов заняли третьи места. Отдельно, специальными кубками «За волю к победе» награждены Ринат Бекаев и Юлия Буйнова. В общекомандном зачете спортсмены Ленинградской области оказались на второй ступени спортивного пьедестала.

Александр СОРОКИН

Фото из группы ВК «Спортивная школа ФОК п.им. Морозова»