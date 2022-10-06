О газете Контакты Для рекламодателей Закупки

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Морозовские тхеквондисты привезли домой 13 медалей

0 Комментариев

С 23 по 26 сентября проходило первенство Новгородской области и турнир на «Кубок Новгородского Кремля» по тхеквондо. В них участвовали спортсмены из Санкт-Петербурга, Карелии, Ленинградской, Новгородской, Тверской и других областей России.

Около 400 юношей и девушек в течение четырех дней выходили на тоджан (площадка для поединков), проверяя себя и соперников на силу, ловкость и крепость духа. В составе команды Ленинградской области за победу бились воспитанники М.М. Дрямова и М.В. Перепеч из Всеволожской спортивной школы Олимпийского резерва поселка имени Морозова. По результатам соревнований наши ребята завоевали тринадцать медалей.

Среди юниоров и юниорок (15 – 17 лет) Дарья Спицына и Александра Нестерова Александра стали чемпионками, заняв высшие степени пьедестала в своих весовых категориях. В состязаниях юношей и девушек (12 – 14 лет) первые места заняли Инна Бекаева и Мария Винникова. Юлия Буйнова и Матвей Деменский вернулись домой с бронзовыми наградами. В самой младшей возрастной группе юношей и девушек (11 лет) достойно проявили себя Дмамиля Шихкеримова – 1 место, Владимир Винников — 2 место, Артем Зуев, Ольга Трифонова, Кира Казымова, Максим Ефимов заняли третьи места. Отдельно, специальными кубками «За волю к победе» награждены Ринат Бекаев и Юлия Буйнова. В общекомандном зачете спортсмены Ленинградской области оказались на второй ступени спортивного пьедестала.

Александр СОРОКИН
Фото из группы ВК «Спортивная школа ФОК п.им. Морозова»

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

  1. Чемпионы из седьмой школы
  2. Растет популярность Кубка Белоусова
  3. В лесу прифронтовом
  4. Большая перемена Юлии Морозовой

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code