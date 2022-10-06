Всеволожская учительница стала обладателем федеральной премии в области музыкального искусства

Стали известны имена 150 лауреатов премии лучшим преподавателям в области музыкального искусства 2022 года. Среди талантливых педагогов была отмечена и Виктория Бирюкова – учитель игры на гуслях Всеволожской школы искусств.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, за спиной педагога – более 20 лет преподавательской деятельности, авторские образовательные программы и инструментовки для школьного ансамбля гусляров, а главное – успехи учеников.

Отметим, что в этом году конкурсы на присуждение премий проведены впервые. Лауреаты – преподаватели детских школ искусств получат премии в размере 500 тыс. рублей, преподаватели училищ и вузов в размере 1 млн рублей.