Во Всеволожске освятили храм Алексия на Рябовском кладбище

Прошло чуть более 8 месяцев с тех пор, когда на строящемся храме преподобного Алексия, Человека Божия на Рябовском кладбище г. Всеволожска (микрорайон Мельничный Ручей, улица Социалистическая,191) по благословению епископа Выборгского и Приозерского Игнатия, благочинный Всеволожского округа протоиерей Роман Гуцу совершил освящение купольного креста…

И вот 6 октября, в 40-й день со дня ухода к Господу ктитора храма Валентина Евгеньевича Эльбека – президента Фонда исторических фотографий им. Карла Буллы, чьим попечением возводился храм, состоялось полное его освящение, Божественная Литургия и Крестный ход, которые возглавил владыка Игнатий.

Отметим, что освящение храма прошло именно в этот день по желанию родственников Валентина Евгеньевича Эльбека, именно в этот день (сороковой после кончины) его душа стучится в двери Милосердия Божиего, а здесь, на земле, его трудами обетовано место Богу на земле в новом храме.

Перед началом церемонии правящего архиерея поприветствовали глава г. Всеволожска Станислав Богдевич, заместитель главы администрации по общим вопросам Сергей Поляков и начальник отдела культуры администрации Всеволожского района Дарья Воробьёва, преподнеся ему роскошные букеты белых роз, символизирующие чистоту помыслов. Святой Человек Божий Преподобный Алексий жил в V веке в Римской империи и был смиренным молитвенником и нестяжателем, посвятившим себя Всевышнему Богу.

Всё было очень трогательно. Вспомнили о том, что Валентин Евгеньевич Эльбек, возводящий храм во Всеволожске в память о своём сыне – Алексии, нашедшем последнее пристанище на Рябовском кладбище чуть больше года назад, пребывал в немощи, и тем не менее сумел дать жизнь этому чуду современной архитектуры.

В признание его заслуг Владыка Игнатий вручил его вдове Патриаршую награду – орден Преподобного Сергия Радонежского III степени. «Аксиос!» (что значит «Достоин!»), – возгласили под куполом храма владыка Игнатий, благочинный Всеволожского округа Роман Гуцу, иерей Михаил Дорожкин и другие клирики, участвующие в Богослужении.

С этого времени в восьмом по счёту храме г. Всеволожска будут совершаться регулярные Богослужения и возноситься хвалы Господу за милость, проявляемую к жителям нашего района.

Владимир Шемшученко

Фото Антона Ляпина