Неслучайная профессия Ларисы Давыденко

За всю свою обширную и длительную журналистскую практику я подготовила десятки материалов – интервью, очерков и зарисовок – о педагогах. И ни разу – ни единого разу мне не встретился человек, который сказал бы, что попал в учительскую профессию случайно. «Пошла сдавать экзамены за компанию с подружкой, она не поступила, а я …» — вот такого никогда не слышала. Всегда это был осознанный выбор, на который повлияли либо семейные традиции, либо хорошие книги и фильмы, либо пример любимых учителей. Потому что моими героями становились люди, по-настоящему преданные своему делу, искренне любящие детей, творчески относящиеся к работе.

Вот и сегодня я хочу рассказать о талантливом педагоге, учителе высшей квалификационной категории школы № 3 города Всеволожска, победителе муниципального конкурса «Учитель года 2014» и лауреате окружного конкурса профессионального мастерства 2015 года Ларисе Васильевне Давыденко. И повод для нашего знакомства оказался веским – на днях Ларисе Васильевне было присвоено звание «Почетный учитель Ленинградской области».

В юности она, в отличие от многих своих сверстников, не стояла перед непростым выбором – кем быть? Потому что учителя были хорошие!

«Я ведь и сама окончила 3-ю школу в далеком теперь уже 1988 году, — рассказывает Лариса Васильевна. – Мне кажется, что учителем мне хотелось быть всегда, даже в младших классах. Ведь перед глазами были вдохновляющие примеры наших педагогов, которых мы искренне любили и уважали, которые научили нас самому главному в жизни – быть людьми.

Моей любимой учительницей была Нина Сергеевна Хитрова – она преподавала у нас математику. Помню, однажды Нина Сергеевна пригласила меня в Мариинский театр – просто так, потому что у нее был лишний билет, потому что ей самой было радостно дарить радость другим. Мариинка меня ошеломила – и сам спектакль, и торжественная роскошь интерьеров, и тот особый дух культурной вечерней взрослой жизни, которую нынче именуют «светской». Действительно, для меня, девочки из провинциального Всеволожска, это был настоящий «выход в свет».

Мне хотелось во всем походить на Нину Сергеевну, и я для себя решила, что обязательно стану преподавателем физики и математики».

Школьные годы промелькнули как один день – учеба, занятия в кружках, работа в пионерской дружине и комсомоле – в старших классах Лариса возглавляла комсомольскую организацию. И вот уже пора готовить платье для выпускного…

«В том, что я стану учителем, я даже не сомневалась, – продолжает Лариса Васильевна. – Наш директор школы Анна Ивановна Сосновских так и сказала – твое место в педагогике. В общем, благословила на поступление в педагогический вуз.

Однако жизнь, как водится, внесла в планы свои коррективы. Почти сразу после окончания школы я вышла замуж за курсанта военного училища, а два студента в одной молодой семье – это, знаете ли, прямой путь к финансовой пропасти. Кому-то надо было работать, и этим кем-то стала я. Но с мечтой не рассталась – окончила 2-е Ленинградское педагогическое училище, и – снова здравствуй, родная 3-я школа! Я – учитель младших классов!».

Трудностей с вхождением в коллектив у Ларисы Васильевны не возникло – вчерашние педагоги, а ныне коллеги тепло приняли молодую учительницу, щедро делились профессиональным опытом и творческими наработками. Казалось, что помогали даже знакомые с детства школьные стены – несмотря на все трудности того времени, работа приносила ей настоящую радость.

«Потом мужа направили служить на Дальний Восток – ну и я, конечно же, поехала с ним в гарнизон, расположенный в 20 километрах от китайской границы, — вспоминает Лариса Васильевна. – Была возможность оформиться военнослужащей, но это бы означало изменить профессии. Так что пошла я работать в сельскую школу, где вела все предметы – и математику, и русский, и пение, и рисование… Шесть долгих лет прожили мы почти что в тайге. На самом деле я благодарна судьбе за то, что в моей жизни был этот удивительный суровый край с его потрясающей природой и мужественными людьми. Для меня это была настоящая школа жизни и проверка на прочность – стойкости, умения преодолевать трудности, преданности профессии».

По возвращении на малую родину Лариса Васильевна вновь поступила на работу в школу № 3 города Всеволожска, где успешно трудится по сей день. В ее профессиональном багаже – два высших образования, разработка авторской инновационной программы, участие в общероссийском проекте «Школа цифрового века» и многочисленных профильных конкурсах, а также научно-практических конференциях всероссийского и международного уровня. Кроме того, Лариса Васильевна является автором более десятка публикаций по вопросам инновационных технологий образования и составителем сборника методических материалов.

И еще один факт ее трудовой биографии, много говорящий о личности нашей героини, – за все годы работы Лариса Васильевна лишь однажды взяла больничный, не устояв перед ковидом в 2020-м. И даже двоих детей родила и воспитала, не уходя в декретный отпуск.

Недаром говорят, что слава учителя – в его учениках. Только в нынешнем, 2022 году 3-я школа во Всеволожске выпустила пятерых золотых медалистов – и все они начинали свой путь под крылом Ларисы Васильевны. На протяжении многих лет ее ученики являются победителями и призерами международных, всероссийских, муниципальных олимпиад, конкурсов и чемпионатов.

«Начальная школа – важнейший этап в жизни человека, оказывающий колоссальное влияние на формирование его личности и дальнейших навыков обучения, – уверена Лариса Васильевна. – Я стараюсь не только давать детям прочные знания, но и прививать интерес к учебе как таковой, руководить их познавательной деятельностью».

Огромное внимание в своей работе Лариса Васильевна уделяет воспитанию своих учеников, целенаправленно работает не только с классом, но и с родителями. Яркие праздники, конкурсы, экскурсии в музеи, походы по памятным местам – у нее всегда полно интереснейших идей и планов. Где они только не побывали — даже в гости к Деду Морозу в Великий Устюг ездили неоднократно.

«Недавно мы отправились в поход в крепость Орешек, — делится Лариса Васильевна. – Просто сели в электричку и поехали. Только представьте нашу компанию – 37 детей и 21 взрослый. Кстати, во время одного из наших походов я впервые в жизни прыгнула с тарзанки – незабываемые ощущения! Я не понимаю людей, которые говорят – это мне не по возрасту или не по статусу. Возраст – это просто цифры, а статус – вообще ерунда. Я не только всю жизнь учу детей, но и сама учусь вместе с ними».

В завершение нашего разговора я не могла не задать Ларисе Васильевне банальнейший, но, увы, неизбежный вопрос, который всегда возникает в беседе с профессионалами: что главное в профессии педагога?

– Учитель ведь не только тот, кто обучил тому или иному предмету, но и тот, кто не оставил в трудную минуту, указал верный путь, помог принять верное решение, — считает Лариса Васильевна. – Учитель – это первый, кто встречает ребенка в его самостоятельной школьной жизни, и от него в огромной степени зависит, насколько успешно сложится дальнейшее обучение. Самое главное в профессии учителя — любить детей, любить просто так, ни за что, отдавать им своё сердце. Иначе дети не примут, не пустят тебя в свой мир».

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Антона ЛЯПИНА