Строительство проблемного ЖК «Материк» в Мурино близится к завершению

С приходом нового подрядчика удалось значительно нарастить темпы строительства муринского долгостроя. Сейчас рабочие утепляют монолитную стену, чтобы подготовить секцию «ДЕЖ» к вводу в эксплуатацию.

Подробности о ходе работ рассказал глава Дирекции КРТ Ленинградской области Денис Локоть: «На секции «ДЕЖ» трудятся 60 рабочих, которые выполняют внутренние отделочные работы в местах общего пользования, утепляют стены балконов в квартирах, осуществляют электромонтажные и сантехнические работы. Строительно-монтажные работы планируется завершить в этом году».

В ДКРТ отметили, что утеплить стену между секциями «ДЕЖ» и «ИКЛ» необходимо, так как компания «Петрострой» не завершила монолит на «ИКЛ». Эта позволит поддерживать постоянную температуру внутри здания и ввести дом в эксплуатацию до завершения монолитных работ. Сверху утеплителя будет нанесена специальная краска. В то же время Правительство Ленинградской области продолжает работу с группой компаний «Росстройинвест», которая намерена завершить строительство секций «МНП» и «ИКЛ».

Ключевой этап реализации действующего соглашения — утверждение градостроительной документации в пос. им. Свердлова, где донор планирует построить жилье. Участникам соглашения — администрациям Всеволожского района и Свердловского поселения — поручили представить итоговый проект развития населенного пункта на заседании Градостроительного совета в декабре 2022 года.

По материалам Комитета по строительству ЛО