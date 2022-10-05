День пожилого человека в Агалатово отметили концертом «Очей очарованье»

4 октября в Культурно-досуговом центре «Агалатово» на музыкально-поэтической встрече «Очей очарованье» собрались вместе умудрённые жизненным опытом, но молодые душой земляки, чтобы отдохнуть от повседневных забот и проблем.

С приветственными словами и поздравлениями по случаю праздника к старшему поколению обратились: советник по культуре главы муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Наталья Бородкина, депутат местного совета депутатов Валерий Шатов, заместитель главы администрации поселения Светлана Костина, председатель Совета ветеранов Владимир Ларионов.

Наталья Ефимовна Бородкина отметила, что День пожилого человека – это праздник людей, рожденных в Советском Союзе. С этих людей нужно брать пример, им есть чему обучить молодежь. Люди старшего поколения понимают, что значат понятия «мораль», «ответственность», «необходимость».

Яркий концерт с участием учащихся, педагогов Агалатовской школы искусств и творческих коллективов Культурно-досугового центра «Агалатово» создал всем присутствующим настоящее праздничное настроение. Зрители тепло встречали аплодисментами чтецов, хореографический ансамбль «Арабеск», педагогов школы искусств. В исполнении народного самодеятельного коллектива хора «Мелодии души», народного самодеятельного коллектива ансамбля русской песни «Рябинушка» прозвучали народные и авторские песни. Знакомые популярные мелодии подпевал весь зал. Выступления понравились зрителям всех возрастов и зарядили их отличным настроением. И взрослые, и дети радовались празднику, объединившему всех нас в этот тёплый и солнечный осенний день.

В рамках мероприятия, посвящённого Дню пожилого человека, состоялась выставка художественных работ – участников муниципального смотра «Ветеранское подворье».

Есть старая добрая истина: возраст определяется не количеством прожитых лет, а состоянием души. И это, безусловно, так! Когда ты видишь активных, не уставших от жизни людей, участвующих в конкурсе, понимаешь, что здесь победителей нет, здесь все равны!

Лауреатами в номинации «Декоративно-прикладное творчество» муниципального конкурса «Ветеранское подворье – 2022» стали С. Г. Колотилова, получившая премию 1 степени, лауреатом 2 степени стал В. В. Щербаков, 3 степени – Л. В. Николаенко!

Продолжением праздника было чаепитие, во время которого люди приятно общались, вспоминали свои молодые годы, пели любимые песни. Вечером комфортабельный автобус с удобствами развёз ветеранов по домам.

Татьяна АГАЕВА

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