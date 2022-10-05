В Ленобласти мобилизованные могут зарегистрировать брак в день подачи заявления

Для многих пар 21 сентября стало днём принятия важного жизненного решения – узаконить отношения и вступить в официальный брак со своими половинками.

Областные ЗАГСы с пониманием относятся к ускоренным регистрациям и готовы заключать браки в день подачи заявления, если у жениха на руках повестка. Так, с 22 сентября по 2 октября в областных ЗАГСах был зарегистрирован 741 новый союз. За аналогичный период прошлого года эта цифра была в два раза меньше – 346 браков. Всего за две недели было заключено почти три сотни так называемых браков «по повестке».

Учитывая возросшую нагрузку, в некоторых районах было решено открыть дополнительный день для регистрации брака – субботу. Несмотря на сжатые сроки, сама церемония проходит с полагающейся случаю торжественностью. Конечно, многие пары не успевают подготовиться: невесты и немногочисленные гости берут наряды прямо из домашнего гардероба, а женихи зачастую приходят уже в форме. Но опытные сотрудники ЗАГСа уверены: главное – это не пышная церемония, а искренность чувств.