Во Всеволожской школе искусств наградили лучших художников и музыкантов района

В концертном зале Детской школы искусств им. М.И. Глинки г. Всеволожска 30 сентября состоялась церемония награждения юных дарований, ставших стипендиатами и обладателями именной премии главы администрации Всеволожского района.

Повод, который собрал людей в зале, был действительно значимым. Здесь чествовали лучших художников и музыкантов Всеволожского района, которые своим трудом и талантом заработали весомые награды, а также преподавателей, без которых не было бы такого количества виновников торжества.

Праздник открылся выступлением ансамбля – Кузнецовой Анны и Бирюкова Алексея, в исполнении которых прозвучала русская народная песня «Барыня».

Присутствовавший на церемонии глава администрации района Андрей Низовский не пожалел тёплых слов в адрес нашей творческой молодёжи и заметил: «В нашем районе большое внимание уделяется созданию условий для того, чтобы дети занимались творчеством. Полностью отремонтирована Школа искусств во Всеволожске. В этом году отремонтирован фасад музыкальной школы в поселке имени Морозова. Существенно расширены площади Школы искусств в Агалатово. В планах – строительство, наконец-то, здания Школы искусств в Щеглово. Еще раз поздравляю лучших учеников, а всем без исключения желаю достичь новых вершин!»

После выступления главы администрации состоялась церемония награждения учеников, получивших персональную стипендию для особо одаренных детей в области искусства. Наградили: Кантарович Софью, Сёмочкину Софью, Приходько Софию (Колтушская школа искусств), Трофимову Мадину (Кузьмоловская школа искусств), Шевелёва Сергея, Гетманскую Алину (Агалатовская школа искусств), Логинову Диану, Мацута Арину, Роол Артура, Кузнецову Анну, Федотову Ксению, Ветлугину Василису (ДШИ им. М.И. Глинки г. Всеволожска).

И.о. начальника отдела культуры администрации Елена Усик отметила, что всеволожские ребята побеждают в международных, региональных, областных и районных фестивалях и конкурсах. Для выпускников школ, победителей конкурсов различного уровня учреждена именная премия администрации в размере 2500 рублей.

По итогам 2021 – 2022 учебного года её получили: Арчакова Мария (Кузьмоловская школа искусств), Шеломенцева Ульяна, Серова Виктория (Агалатовская школа искусств), Чистова Юлия, Сорокина Вероника, Терещенко София (Сертоловская школа искусств), Синица Екатерина, Быстрова Яна, Маркеев Никита, Бирюкова Ольга (Всеволожская детская школа искусств).

Не обошли вниманием и молодых специалистов, пришедших на работу в учреждения дополнительного образования Всеволожского района в 2022 году, со словами: «Пусть любовь детей и уважение коллег озаряет ваш жизненный и трудовой путь, пусть никогда не возникает сомнений в том, что вы выбрали не ту профессию. Несите в своем сердце добро, освещайте творчеством дорогу для людей, любите дело, которому вы служите, и будьте счастливы!»

Церемонию посвящения в молодые специалисты Всеволожской детской школы искусств провела Елена Усик.

Ну и, конечно же, не забыли на празднике преподавателей учреждений дополнительного образования детей в области искусства, подготовивших учащихся – районных стипендиатов и обладателей именной премии администрации.

Благодарственными письмами за высокий профессионализм и вклад в создание условий для творческого становления и формирование гражданской позиции учащихся были награждены педагоги.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона ЛЯПИНА