Рыбакам Ленобласти рассказали про самые «клевые» дни в октябре

Специалисты «Леноблводоканала» опубликовали календарь с лучшими днями для рыбалки. Самыми «клёвыми» числами в этом месяце признали 4–5, 14–17 и 28 октября.

Также специалисты спрогнозировали неудачные дни для рыбалки: 7 – 11 октября, 22 – 27 октября. В остальные даты улов будет средним. Отметим, что прогноз клева рыбы основывается как на метеорологических наблюдениях, так и ихтиологических. Клев зависит от множества параметров: погоды, температуры воды, времени года и суток, кормовой базы и уровня кислорода. Опираясь на многолетнюю статистику, специалисты прогнозируют время наибольшей активности рыбы. Эти дни и считаются наиболее благоприятными для рыбалки.

Но если прогнозы штука непостоянная, то поведение рыбы осенью более предсказуемо. Так, со снижением температуры рыба уходит на глубину. Это стоит учитывать при выборе оснастки, прикорма и наживки. В преддверии зимы особенно активизируются хищники, которые стремятся накопить побольше жира. Поэтому в октябре актуальна охота на щуку и окуня.

Однако главное правило осенней рыбалки – больше двигаться. Специалисты рекомендуют выходить на рыбалку с лодки и обловить как можно больше мест, если хотите богатого улова. Но если для вас рыбалка – возможность побыть в единении с природой, то просто помните о стандартных правилах безопасности и наслаждайтесь отдыхом.