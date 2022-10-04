Порывистый ветер снес временную кровлю многоквартирного дома в Разметелево

Сильный ветер, обрушившийся на Всеволожский район 3 октября, доставил серьезные проблемы жителям многоквартирного дома в Разметелево. Установленная на время ремонта кровли конструкция, заменяющая крышу, не выдержала атаки стихии и была частично повреждена.

Как сообщает глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский, часть временной конструкции оказалась обрушена и два подъезда залило водой. На место незамедлительно выехали специалисты и уже к полуночи протечки были ликвидированы.

Сейчас рабочие восстанавливают временную крышу и ведут просушку. Сотрудники управляющей компании осуществляют поквартирный обход, чтобы составить акты о нанесенном ущербе. По желанию двух жильцов местная администрация предоставила им временное жилье. Пострадавших нет.

Фото со страницы Андрея Низовского