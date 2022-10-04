Кросс «третьего уровня» собрал в Парголово около 200 спортсменов

Третий, заключительный этап легкоатлетического кросса на первенство МО Колтушское сельское поселение прошел в деревне Павлово.

Погожим субботним утром 1 октября в парке деревни Павлово было особенно многолюдно. Заключительный этап соревнований по кроссу собрал здесь около 200 спортсменов и любителей бега. Участники от 6 до 60 лет были разделены на восемь групп по возрасту и по полу. Для них выбрали маршруты разной дистанции и сложности. Некоторые – пришли сюда целыми семьями. Супружеская пара – Михаил Петров и Надежда Николенко решили тоже проверить свои силы. Примеру родителей последовали и их дети – двойняшки Денис и Ксения, которым предстояло бежать один километр в возрастной группе 2014 – 2016 годов рождения. Они первыми вышли на старт в компании еще около трех десятков своих сверстников.

Львиную долю участников составляли воспитанники спортивных школ, в том числе базирующейся в Павлово СШОР по лыжным гонкам. И пока «малыши» бежали свою дистанцию, те, кто постарше, делали разминку и готовились морально. Ученица Колтушской школы Марина Найденышева в свои 16 лет уже имеет первый взрослый разряд по лыжным гонкам. Вместе с несколькими подругами по команде она успешно прошла два предыдущих этапа и готова была штурмовать Олимп в кроссе. Среди взрослых бегунов невозможно было не заметить мастера спорта РФ, несколько лет входившего в состав сборной России. Несмотря на колоссальный спортивный опыт, он был сосредоточен и не мог скрыть предстартового волнения. В этот день он оказался сильнейшим в забеге на 4 км среди взрослых мужчин. Главный судья соревнований – мастер спорта СССР по лыжным гонкам Элина Зайцева строго следила за ходом соревнований и четко фиксировала результаты на финише. Ей помогали около десятка волонтеров из числа местных жителей и родителей юных спортсменов. В числе фаворитов кросса оказались Валерия Хомницкая и Мария Олейнию.

Александр СОРОКИН

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