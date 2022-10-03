Юные футболисты из Всеволожского района вырвались вперед

Результатом 3:0 в пользу юных футболистов из Всеволожска закончился матч первенства Санкт-Петербурга.

1 октября в Сестрорецке, на стадионе парка «Дубки», прошли игры очередного этапа первенства Санкт-Петербурга среди команд Ленинградской области 2011 года рождения. Честь Всеволожского района на этом турнире защищает команда «Надежда» районной спортивной школы Олимпийского резерва.

– Первенство Санкт-Петербурга в этом году началось еще в апреле. Для участия в соревнованиях заявилось более 50 команд. С тех пор мы провели семь игр в весеннем сезоне и пять в летнем. По результатам сыгранных матчей мы вышли на третье место в своей подгруппе и сейчас играем с командами, также занявшими третье место из других подгрупп, – рассказал тренер команды «Надежда» Леонид Панфилов.

В этот день наши ребята встречались с командой «Невский фронт» из Санкт-Петербурга. На поле с искусственным покрытием размером 35х50 м, принятыми для Детской футбольной лиги, вышли по восемь игроков, включая вратаря. Играли два тайма по 25 минут. Матч начался с активного прессинга со стороны петербуржцев. К тому же заходящее солнце светило в глаза нашему вратарю, да и судья явно симпатизировал соперникам «Надежды», не замечая с их стороны нарушений правил игры. Наши ребята стойко и умело отражали натиск противника и провели несколько контратак, которые остались нереализованными. Первый тайм закончился со счетом 0:0.

В перерыве, разобрав ошибки и получив от тренера указания, футболисты «Надежды», видимо, вспомнили всё, чему учились, и во втором тайме зрители увидели совсем другую команду. Слаженная игра защиты и нападающих уже на пятой минуте принесла первый результат. «Невский фронт» на пятой минуте «прорвал» учащийся Всеволожской СОШ № 2 Захар Скляр, забив первый мяч в ворота соперников. И это было только начало разгрома. На 17-й минуте второго тайма успех «Надежды» закрепил ученик Янинской школы Арсений Ларионов. А на 23-й минуте Кирилл Лешуков из в СОШ № 7, забив третий гол, не оставил «Невскому фронту» никаких шансов на победу.

– Принято считать, что команды Санкт-Петербурга более сильные, потому что занимаются в лучших условиях, чем мы. Для нас это была знаковая, важная игра с довольно сильным соперником. Мы достойно отыграли и будем продолжать борьбу за призовые места. Конечно, результаты могли быть и выше, будь у нас получше тренировочная база, – отметил Леонид Панфиловл

Александр СОРОКИН

Фото отдела ФКС Всеволожского района