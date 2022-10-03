Школьники из Всеволожского района прошли в финал конкурса «Ученик года»

В финал всероссийского конкурса «Ученик года – 2022» прошло 150 школьников 9–11-х классов из 42 регионов России, среди которых четверо ребят из Всеволожского района. Абсолютно все участники являются хорошистами или отличниками.

Успешно пройдя региональный этап, пороться за победу в финале конкурса отправятся: Степан Шилов из Сертоловской гимназии, а также Ахмед Вагапов, Нина Шевцова и Мария Бучнева из Лесколовского центра образования.

Финальные испытания пройдут с 10 по 15 октября в Ульяновске, в ходе которых определят обладателя главного титула «Ученик года – 2022», а также победителей в семи номинациях. Отметим, что конкурс поддерживает таланты учеников в разных областях. Жюри оценивают не только творческие и интеллектуальные способности ребят, в соответствующих номинациях могут проявить себя спортсмены, начинающие руководители, активисты и участники патриотических акций.

Фото Антона Ляпина из архива «В.в.»