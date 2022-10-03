Чужих детей не должно быть

Интересное и важное событие произошло в конце сентября во Всеволожском районе – в лагере отдыха «Пионер» встретились, чтобы отдохнуть и с пользой провести время, приемные семьи.

Огромная территория в 19 га теперь находится в частном владении, но всё здесь по-прежнему напоминает пионерский лагерь советской поры. Принципиальный момент: бережное отношение к не столь уж далёкому прошлому позволяет протянуть нить от поколения к поколению, рассказать подрастающему поколению о целой эпохе в жизни нашей страны в позитивном ключе. Это важно для современных детей и подростков, которые мало знают о том, каким замечательным было пионерское детство их дедушек и бабушек с коллективными утренними зарядками, линейками, речёвками по пути в столовую, песнями у костра.

Место, выбранное организатором – районным комитетом по опеке и попечительству, идеально подошло для проведения фестиваля «Приемная семья – 47». Самого первого, но наверняка не последнего, ведь все дети, оставшиеся без попечения родителей, живут в нашем районе не в детских домах, а в семьях. О том, сколько таких детей и как их «жизнеустраивают», рассказывает Ирина Гончарова, председатель комитета по опеке и попечительству администрации Всеволожского муниципального района.

– Ирина Геннадьевна, начну с непременного вопроса о формах устройства детей, оставшихся без родительской опеки.

– Приоритетная форма жизнеустройства – это усыновление, которое происходит в судебном порядке. Усыновители приравниваются к кровным родителям. В свидетельстве о рождении в графах «отец-мать» указываются фамилия, имя и отчество усыновителей. Следующая форма устройства – это опека или попечительство. Опека – это передача в приемную семью ребенка до 14 лет, с 14 лет – это уже попечительство. Опека может быть как на безвозмездной, так и на возмездной основе – тогда это приемная семья. Под опеку или попечительство ребенок передается в семью решением главы администрации в течение десяти дней, но при этом желающие взять ребенка граждане обязательно должны быть кандидатами и иметь полный пакет документов в соответствии с законодательством, обязательным условием является для них школа приемных родителей. Мы стараемся сделать процесс передачи ребенка в семью менее формализованным и затратным по времени.

В этом году у нас было выявлено 67 детей, оставшихся без попечения родителей. Все они устроены в семьи, для каждого подобраны и назначены постановлением главы администрации опекуны. И еще 13 детей усыновлены. На сегодняшний день есть дети, пока не имеющие статуса. Пока решается вопрос о лишении родительских прав их отцов и матерей, уклонившихся от выполнения своих обязанностей, дети временно живут в Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.

Но не стоит забывать, что лишение родительских прав – это крайняя мера, и мы стараемся помочь семьям преодолеть кризисную ситуацию, в которой они оказались. Для этих целей в районе работают субъекты социальной профилактики – комитет по опеке и попечительству, комиссия по делам несовершеннолетних, центр социальной защиты населения, подразделение по делам несовершеннолетних полиции, Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, также различные проекты СО НКО.

Если родители все-таки не выходят из кризисной ситуации, ответственность за их детей берет на себя государство – законными представителями становятся органы опеки и попечительства, и мы подбираем для детей приёмную семью или усыновителей.

– Какие меры государственной поддержки существуют для приемных семей?

– Эти семьи поддерживаются федеральным, региональным и местным законодательством и, соответственно, бюджетом. Различные социальные гарантии предусматриваются и на муниципальном уровне.

В соответствии с Социальным кодексом Ленинградской области приемным семьям предоставляется ежемесячное вознаграждение. Но материальная обеспеченность семьи, гарантированный постоянный доход при приеме ребенка обязательно учитывается, потому что государство не гарантирует содержание детей, а лишь оказывает помощь приемным родителям. Все семьи, которых мы рассматриваем как кандидатов, – обеспеченные, имеющие образование, хорошо стоящие на ногах, имеющие работу и официальный доход. Мы передаем ребенка только когда уверены, что семья является благополучной не только с материальной, но и с моральной точки зрения.

Финансовая поддержка приёмному родителю – это 12 тысяч рублей ежемесячно на одного ребенка, и если они берут еще одного, то это три тысячи на каждого последующего. Есть еще ежемесячная выплата на каждого ребенка. Если это малыш до 6 лет – десять тысяч, если старше – 12 500. Предусматривается ежемесячная выплата на проезд на каждого ребенка.

За воспитание каждого ребенка в возрасте до трех лет или ребенка с ограниченными возможностями здоровья, ребенка-инвалида дополнительно ежемесячно выплачивается 15 300 рублей. Это все средства из регионального бюджета.

Пенсионным фондом тоже предусмотрены выплаты – федеральные. При передаче ребенка в семью выплачивается единовременное пособие – 20 400 рублей. При усыновлении ребенка-инвалида, ребенка старше 7 лет, а также детей, которые являются братьями-сестрами, единовременно выплачивается 156 тысяч рублей на каждого ребенка. ПФ назначает также социальную пенсию, право на которую имеют дети-инвалиды или дети, потерявшие родителей, или когда родители при рождении неизвестны.

В центрах занятости лицам из числа сирот предоставляется пособие по безработице. К примеру, подопечный проживал в семье до 18 лет, окончил профессиональное учебное заведение, встал на учет в Центре занятости. Ему предоставляется пособие по безработице на 6 месяцев в размере 60 тысяч рублей. Опекун вправе обратиться в пенсионный фонд для оформления на имя подопечного именного государственного сертификата на получение материнского капитала.

– Материальная поддержка государства не может быть приманкой для кандидатов в опекуны?

– В том-то и дело, что нет. Приходят семьи обеспеченные, благополучные, достойные. Есть и такие, которые имеют кровных детей. Люди заинтересованы в воспитании детей.

– Как вы находите опекунов для детей, оставшихся без попечения?

– Мы постоянно работаем над популяризацией устройства детей в семью. На сайте комитета есть специальный раздел, где размещены фотографии детей, по всему району размещены баннеры, призывающие брать детей в семью. На грантовую поддержку главы администрации снят фильм «Мама, я пришел», основанный на реальных событиях, показываем его на мероприятиях, связанных с семьями и детьми, в школе приемных родителей.

– А теперь пришла пора рассказать о форуме, который проходил 23 – 24 сентября. Почему вы дали ему название «Приемная семья – 47»?

– Мы приурочили название форума «Приемная семья – 47» к Году в Ленинградской области. Конечно, мы всегда рады и гражданам из других регионов, приезжающим к нам, чтобы познакомиться с детьми и в Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, и в Доме ребенка. Но тогда наших деток они увозят на проживание в другие регионы и там получают меры социальной поддержки.

А те семьи, которые были на форуме, – жители нашего района. И они получают меры социальной поддержки из бюджета Ленинградской области. В форуме участвовало примерно 160 человек, в общей сложности около 50 семей, многие из них являются многодетными.

В лагерь «Пионер» приехали и десять детей из Донбасса, которые живут у нас в приемных семьях. В ближайшее время мы ожидаем прибытия в район еще шестнадцати детей из детских домов Донбасса.

– Программа двухдневного форума очень насыщенна и разнообразна. Сколько комитетов приняли участие в подготовке мероприятий?

– Организатор форума – наш комитет. Но в подготовку и проведение активно включились другие подразделения районной администрации: отдел по молодежной политике, отдел спорта, отдел культуры. Мероприятий было много, как для детей, так и для их родителей. Выражаю особую благодарность коллегам.

Большой интерес вызвали семинары «Современные интернет-риски», которые провел отдельно для подростков и для родителей Леонид Алексеевич Армер, председатель совета Санкт-Петербургской РОО «Центр защиты и развития личности». Взрослым участникам форума рассказали о законодательстве, в том числе о законах, которые будут приняты в отношении приемных детей в 2023 году. Вера Павловна Чистякова, директор ресурсного центра поддержки НКО «Вместе», провела тренинг для родителей «Командообразование опекунов, приемных родителей по социальному проектированию».

На пленарном заседании взрослым участникам форума рассказали о законодательстве, в том числе о новшествах в законах, которые будут действительны в 2023 году в отношении детей-сирот. На форуме работали несколько психологов из Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и Комплексного центра социального обслуживания населения Ленинградской области.

– Эта тема, как я понимаю, возникла не случайно?

– Не случайно. Форум проходил под девизом «Приемные родители, объединяйтесь!» Мы хотели познакомить друг с другом семьи, живущие в разных населенных пунктах района, но объединенные одной целью – воспитать детей. А еще дать им возможность поделиться собственным опытом. Среди приемных родителей немало активных, инициативных людей, которые могли бы создать свою ассоциацию или какое-то другое объединение для оказания поддержки и помощи всем, кто взял на воспитание детей, оставшихся без попечения взрослых. Кроме того, они могли бы включиться в деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций, которые сегодня активно работают с нашей категорией детей при федеральной, региональной и муниципальной грантовой поддержке.

Во Всеволожском районе при поддержке главы администрации А.А. Низовского осуществляют деятельность девять проектов, в которые включена работа с детьми-инвалидами, детьми группы социального риска и детьми, воспитывающися в приемных семьях. Создание ассоциации приемных семей позволило бы им открыть, например, свою некоммерческую организацию, и тоже обращаться за получением грантов на осуществление социальных проектов.

Наша «Приемная семья – 47» – это сообщество инициативных людей хотя бы потому, что они воспитывают приемных детей. Это уже миссия, социальная значимость для государства. Мы только поддерживаем их, оказываем всестороннюю помощь, мотивируя на то, чтобы семьи хотели принять детей еще больше.

– В регионе продолжает развиваться институт приемной семьи и ежегодно увеличивается число детей, воспитывающихся в приемных семьях, – сказала в своем обращении к участникам форума Уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области Тамара Литвинова. – Мы рады, что в нашем регионе живут семьи, готовые помочь детям, оставшимся без попечения родителей, подарить им свою родительскую любовь и заботу. Ведь именно в семье происходит становление человека. И наша совместная задача – создать все условия для благополучия приемных семей, их процветания и развития. Выражаем благодарность и признательность за воспитание детей и формирование будущего Ленинградской области.

О том, насколько удачным оказался первый опыт проведения форума приемных родителей, можно судить по отзывам участников.

Наталья Васильевна Милохова, приехавшая на форум вместе с 16-летней дочкой Катей, поделилась впечатлениями:

– Очень понравилась экскурсия по территории лагеря, особенно музей советской пионерии. Дочь повеселилась на дискотеке вместе с одноклассницей, которая тоже приехала вместе со своей семьей. На таком форуме я впервые, но семинары посещала. Очень много дала Школа приемных родителей. Сейчас, когда у нас начались подростковые проблемы, помощь специалистов и родителей с опытом воспитания приемных детей необходима. Надеюсь, какие-то трудности мне помогут здесь разрешить.

Анастасия Николаевна Жирова тоже очень довольна:

– Для нас это возможность отвлечься от будней, а с другой стороны, обменяться опытом, пообщаться с сотрудниками опеки, обсудить важные вопросы. Замечательно, что у каждой семьи своя комната, кормят прекрасно. Дети в полном восторге.

Иванов Павел Викторович, заместитель председателя по социальной защите Ленинградской области, принимавший участие в мероприятии, пояснил, что форум проводится за счет бюджета Всеволожского района. На уровне субъекта такие форумы проходят ежегодно, а вот на районном уровне – впервые. «Опыт мне показался успешным, – сказал областной чиновник. – Надеюсь, что он будет иметь продолжение. А другие районы возьмут этот опыт за основу. Здесь очень интересно. Программой предусмотрены и просветительские, и спортивные, и культурные мероприятия. И – что очень важно – занятия на командообразование. Форум поможет семьям сплотиться, отвлечься от обыденности, отдохнуть в прекрасном месте».

– Уверен, что форум приемных родителей, проводимый в нашем районе, имеет большое будущее, – подчеркнул глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. – На мой взгляд, детский оздоровительный лагерь «Пионер» – прекрасная площадка для активного семейного отдыха.

Нина УСТИЧЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА