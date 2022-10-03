Грибникам Всеволожского района напомнили о важности дресс-кода
Сотни любителей «тихой охоты» регулярно выходят в леса Всеволожского района в поисках грибов и ягод. Ну а чтобы сбор даров природы не обернулся трагедией, не лишним будет вспомнить о нехитрых правилах безопасности.
На фоне последней волны грибов биолог Павел Глазков напомнил, что поход в лес – мероприятие серьезное, требующее внимательной подготовки.
– Если вы планируете быть в лесу даже меньше часа, обязательно возьмите с собой воду, спички и заряженный телефон, – настоятельно рекомендует специалист.
Не забывайте сообщать родным и близким, куда именно уходите и когда планируете вернуться. если есть возможность, приобретите специальный GPS трекер, который поможет отследить ваше местонахождение.
Особое внимание следует уделить своему внешнему виду. Разумеется, речь идет не о модных трендах: посетителям леса стоит отдавать предпочтение яркой одежде, которая будет хорошо заметна издалека.
– Если пошли в лес группой, по яркой одежде легко будет следить за вашими спутниками, – рассказывает Павел Глазков. – Это особенно важно, если с вами дети или пожилые люди! При несчастном случае человека, потерявшего способность передвигаться, намного легче обнаружить в яркой одежде!
Причем вовсе необязательно искать куртки необычных цветов или малиновые штаны – достаточно приобрести яркую жилетку и надеть её поверх обычной одежды. Например, отличным решением будет обзавестись красно-оранжевым или ярко-желтым жилетом, в которых трудятся рабочие на стройках. Стоят они недорого, а помимо контрастного цвета, обшиты светоотражающими лентами.
Фото блога «Каждой твари по паре»