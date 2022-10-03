Грибникам Всеволожского района напомнили о важности дресс-кода

Сотни любителей «тихой охоты» регулярно выходят в леса Всеволожского района в поисках грибов и ягод. Ну а чтобы сбор даров природы не обернулся трагедией, не лишним будет вспомнить о нехитрых правилах безопасности.

На фоне последней волны грибов биолог Павел Глазков напомнил, что поход в лес – мероприятие серьезное, требующее внимательной подготовки.

– Если вы планируете быть в лесу даже меньше часа, обязательно возьмите с собой воду, спички и заряженный телефон, – настоятельно рекомендует специалист.

Не забывайте сообщать родным и близким, куда именно уходите и когда планируете вернуться. если есть возможность, приобретите специальный GPS трекер, который поможет отследить ваше местонахождение.

Особое внимание следует уделить своему внешнему виду. Разумеется, речь идет не о модных трендах: посетителям леса стоит отдавать предпочтение яркой одежде, которая будет хорошо заметна издалека.

– Если пошли в лес группой, по яркой одежде легко будет следить за вашими спутниками, – рассказывает Павел Глазков. – Это особенно важно, если с вами дети или пожилые люди! При несчастном случае человека, потерявшего способность передвигаться, намного легче обнаружить в яркой одежде!

Причем вовсе необязательно искать куртки необычных цветов или малиновые штаны – достаточно приобрести яркую жилетку и надеть её поверх обычной одежды. Например, отличным решением будет обзавестись красно-оранжевым или ярко-желтым жилетом, в которых трудятся рабочие на стройках. Стоят они недорого, а помимо контрастного цвета, обшиты светоотражающими лентами.

Фото блога «Каждой твари по паре»