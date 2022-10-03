Во Всеволожском агропромышленном техникуме прошел бизес-пикник

30 сентября во Всеволожском агропромышленном техникуме прошёл День открытых дверей «СПОсоб открыть мир». В рамках мероприятия Фонд «Всеволожский Центр поддержки предпринимательства – бизнес-инкубатор» организовал форум «Студенческий Бизнес-пикник».

Специалисты рассказали о способах вовлечения студентов образовательных организаций среднего профессионального образования в реализацию национальных и региональных программ и проектов. Важными задачами форума также являются популяризация рабочих профессий, создание условий для развития предпринимательства, обмен опытом работы органов студенческого самоуправления среди лидеров студенческих объединений Российской Федерации. Но, безусловно, главным на этом мероприятии стало укрепление атмосферы взаимопонимания между студентами, учебным заведением, работодателями и партнёрами.

В работу на форуме талантливой молодёжи активно включились студенты и школьники Всеволожска, студенты техникума, обучающиеся Мультицентра социальной и трудовой интеграции и Центр поддержки предпринимательства Всеволожского района. Все с удовольствием работали в интересных мастер-классах, принимали активное участие в увлекательных играх (квиз и квест) с бизнес-тематикой и профориентацией, слушали истории успеха от действующих предпринимателей – руководителей мастер-классов – Саморукова Сергея, Юлии Колесник, Ольги Ворожцовой, Максима Виноградова, Юноны Чабан, Ирины Кондратьевой, Татьяны Домбровской и других.

Подобные встречи с интересными людьми – многолетняя добрая традиция техникума. Гостями учебного заведения были: Ирина Дрозденко – руководитель Мультицентра социальной и трудовой интеграции председатель Совета благотворительного фонда «Место под солнцем», Юрий Паламарчук – глава Щегловского сельского поселения, Маргарита Фролова – директор «Центра экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» и другие интересные люди.

В рамках работы форума была проведена ярмарка мастеров народных художественных промыслов, лекции на тему: «История успеха, государственная поддержка», мастер-класс «Бизнес и профессия: сельское хозяйство», мастер-классы по написанию резюме и росписи кокошников.

По итогам игры-квеста победителем была признана команда Всеволожского агропромышленного техникума. Но главное – состоявшийся форум позволил молодым людям приобрести новые навыки и компетенции, которые в будущем помогут им при выборе профессии.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона ЛЯПИНА