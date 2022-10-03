Во Всеволожске пройдут «Кросс наций» и легкоатлетический пробег «Стартуем вместе»

В это воскресенье, 9 октября, парк «Песчанка» станет местом проведения сразу двух спортивных мероприятий. Здесь пройдут муниципальный этап Всероссийского дня бега «Кросс наций» и легкоатлетический пробег и соревнования по северной ходьбе «Стартуем вместе».

К участию приглашены спортсмены всех возрастов – предусмотрены дистанции как для совсем юных легкоатлетов, так и участников от 70 и старше. Регистрация пройдет на месте. Старт намечен на 11.30, начало регистрации в 10.00. Медицинский допуск к соревнованиям обязателен. Подробности можно узнать по телефону 8 931 276-88-27.