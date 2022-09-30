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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Бизнесменов Всеволожского района приглашают в клуб предпринимателей

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3 октября во Всеволожске пройдет встреча клуба предпринимателей, на котором участники и приглашенные специалисты обсудят актуальные меры поддержки.

Мероприятие организует Центр поддержки предпринимательства Всеволожского района. На встрече расскажут, на какие субсидии могут рассчитывать начинающие и действующие бизнесмены, что такое социальный контракт и как возместить до 700 тыс. рублей на ведение деятельности?

Встреча пройдет в 11.00 по адресы: Всеволожск, Всеволожский проспект 14А. Телефон для связи: 8 904 513-26-00. Регистрация по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/633438aa67898a86514c9050/

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