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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Движение по новой дороге в Буграх планируется запустить в декабре

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Новая дорога в Буграх продолжит улицу Тихая от улицы Новостроек до Гаражного проездачто значительно облегчит дорожную обстановку в поселкеСтроительство трассы идет согласно графикуготовность объекта превышает 57%.

Как сообщает Строительный блок Ленобластиосновную работу планируется завершить в ноябреа уже к зиме ввести дорогу в эксплуатациюЧтобы не терять времяподрядчик уже начинает подготавливать необходимую документацию.

На данный момент на одной части трассы на улице Тихая уложено два слоя асфальтаобустраиваются места для парковок и тротуаровНа второй части готовят основание.

Работы проводятся по федеральной программе «Стимул». Заказчиком выступает администрация Бугровского поселения.

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