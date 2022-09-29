Движение по новой дороге в Буграх планируется запустить в декабре

Новая дорога в Буграх продолжит улицу Тихая от улицы Новостроек до Гаражного проезда, что значительно облегчит дорожную обстановку в поселке. Строительство трассы идет согласно графику, готовность объекта превышает 57%.

Как сообщает Строительный блок Ленобласти, основную работу планируется завершить в ноябре, а уже к зиме ввести дорогу в эксплуатацию. Чтобы не терять время, подрядчик уже начинает подготавливать необходимую документацию.

На данный момент на одной части трассы на улице Тихая уложено два слоя асфальта, обустраиваются места для парковок и тротуаров. На второй части готовят основание.

Работы проводятся по федеральной программе «Стимул». Заказчиком выступает администрация Бугровского поселения.