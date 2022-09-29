В Ленобласти выбрали лучшего ведущего церемонии бракосочетания

В минувшую пятницу, 23 сентября, в Ленинградской области выбирали лучшего ведущего церемонии бракосочетания. В финал вышли представительницы 5 муниципальных образований – Гатчинского, Киришского, Лужского, Приозерского и нашего, Всеволожского районов.

Конкурс состоял из трех этапов. Первые два проходили в дистанционном формате – комиссия оценивала фото– и видеоматериалы, присланные участниками. Заключительный третий этап проводился очно в стенах Управления ЗАГС Всеволожского района.

В качестве «моделей» у сотрудниц областных ЗАГСов выступали реальные пары, согласившиеся приехать во Всеволожск и сочетаться законным браком в рамках конкурса и под прицелом теле- и фотокамер представителей СМИ. Примечательно, что и сами молодожены, и их весьма малочисленные гости выглядели буднично и вели себя, словно на приеме у чиновника.

– Отношение людей к торжественной церемонии бракосочетания стало намного проще, а наряды – в разы демократичнее. Когда 2006-м я поступила на работу в органы ЗАГС, все было по-другому. Этот зал не мог вместить всех гостей, пришедших на церемонию, порой, даже двери не закрывали. Теперь же многолюдная, широкая свадьба – редкость. Все чаще пары обходятся без свадебных нарядов, – отметила член конкурсной комиссии, начальник Управления ЗАГС Всеволожского района Юлия Шемякина.

Строгое и беспристрастное жюри, возглавляемое начальником Управления ЗАГС Правительства Ленинградской области Ольгой Куликовой, оценивало участниц конкурса по таким критериям, как опыт, ораторское искусство, оригинальность и общая организация церемонии.

Всеволожский район представляла специалист первой категории Ольга Соболева. Войдя в пятерку лучших из 18 участниц конкурса, в финале она уступила призовые места более опытным коллегам. Пьедестал почета заняли сотрудницы органов ЗАГС Лужского, Гатчинского и Приозерского районов.

«Несмотря на то что победа досталась другим участницам, мы считаем, что Оля выступила очень достойно, – отметила Юлия Шемякина. – Она одна из самых молодых наших специалистов, и опыт ведущей торжественной церемонии у нее пока небольшой, но это дело наживное. Главное, что она с душой относится к работе, к людям, быстро учится, много работает над собой. Мы гордимся тем, что Ольга вышла в финал. Уверена, что впереди ее ожидает немало профессиональных успехов».

Светлана Завадская

Фото Антона Ляпина