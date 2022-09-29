Во Всеволожской школе искусств открылся Вернисаж детских рисунков

В фойе Детской школы искусств им. М.И. Глинки г. Всеволожска открылся Вернисаж детских творческих работ, посвящённых Дню пожилого человека.

Ребята ежегодно участвуют в творческом конкурсе-празднике для любимых бабушек и дедушек. Искренне и с необыкновенной теплотой они посвящают свои работы повседневной и незаметной, но такой важной для них заботе, домашнему труду, участию в их школьных делах.

Необыкновенно тёплые рисунки выполнены в разнообразных техниках — это и живопись, и аппликация, и портреты. Дети с удовольствием изображают светлые лица своих любимых и родных и тем самым поздравляют их с прекрасным праздником любви и благодарности за их повседневную заботу и сохранение семейных традиций.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО