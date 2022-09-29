Во Всеволожске разъяснили порядок проведения частичной мобилизации

По поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко на территории 47-го региона состоялись встречи с населением в целях разъяснения вопросов проведения частичной мобилизации граждан.

Не остался в стороне и Всеволожский район. 28 сентября в Центре культуры и досуга г. Всеволожска собрались родные и близкие военнослужащих запаса, подлежащих частичной мобилизации, а также руководители и представители городских и сельских поселений района. В фойе учреждения культуры все желающие могли получить «Памятку мобилизованному», в которой детально были отражены меры их социальной поддержки.

Здесь же присутствовали представительницы районного Женсовета, входящего в состав регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России».

– Сейчас происходит частичная мобилизация, и мы не можем стоять в стороне. Мы должны помочь нашим мужчинам! Ребят необходимо обеспечить теплыми вещами, средствами первой медицинской помощи. Мы организовали сбор теплых вещей (носков, перчаток, термобелья и т.п.), медикаментов (бинтов, жгутов, перекиси водорода, лекарств и т.д.) и прочего. Помощь, конечно же, будет адресная – мы будем стараться обеспечить наших воинов именно тем, в чём они больше всего нуждаются, а также оказывать им юридическую помощь, – сказала председатель Женсовета, депутат совета депутатов г. Всеволожска Марианна Шевченко.

После небольшой вступительной речи глава администрации района Андрей Низовский попеременно предоставлял слово главе района Вячеславу Кондратьеву, военному комиссару Дмитрию Дегтярёву, заместителю главы администрации по безопасности Александру Трофимову и первому заместителю председателя комитета по социальной защите населения Ленинградской области Виктории Александровой.

Собравшиеся в зале получили развёрнутую информацию о порядке и проведении частичной мобилизации в районе, о мерах социальной поддержки мобилизованных и членов их семей и квалифицированные ответы на вопросы, поданные в президиум как в письменном виде, так и устно.

Как сообщил военный комиссар района, частичная мобилизация в районе идёт по плану, призванные граждане отправляются на мобилизационный пункт в г. Лугу, откуда распределяется по воинским «командам» в разные регионы страны, где будут проходить военную подготовку. Он заверил всех в том, что с каждым мобилизуемым работа ведётся индивидуально, и не все, получившие повестки, обязательно будут отправлены на призывной пункт.

Виктория Александрова профессионально и детально ответила на вопросы, которые касались мер социальной поддержки военнослужащих, осуществляемых за счёт федерального бюджета и за счёт средств областного бюджета.

На многие вопросы исчерпывающие ответы были даны вышеназванными руководителями области и района, а также заместителями главы администрации Светланой Хотько и Сергеем Поляковым.

– Считаю прошедшую встречу полезной и важной. Родственники мобилизованных всегда могут прийти в районную администрацию или в администрации поселений, где их выслушают и окажут помощь. Уверен, что такие встречи мы будем проводить регулярно, а также информировать население в печатных и электронных ресурсах администрации района, – сказал в завершение Андрей Низовский.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото пресс-службы администрации ВМР