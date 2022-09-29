Во Всеволожске пройдет ретромарафон

8 октября во Всеволожске состоится костюмированный праздник, посвященный 130-летию Ириновской узкоколейной железной дороги. Проект реализуется при грантовой поддержке администрации Всеволожского района.

Для гостей подготовят три тематические площадки. С 14.00 будут работать площадка «Привокзальная» и «Поэтическая». Будут звучат духовой оркестр и стихи о Всеволожске, состоится встреча ретроавтомобиля и выставка художников. В 15.00 начнет работать площадка «Концертная», на которой выступят балетные, танцевальные, инструментальные и вокальные коллективы.

Место проведения: Всеволожский центр культуры и досуга (Всеволожск, Колтушское шоссе, 110). У гостей мероприятия приветствуется дресс-код: для дам – шляпки, перчатки и зонтики, для джентльменов – усы, цилиндры и трости.

Организатор: местная общественная организация «Диалог поколений», справки по тел. 8 931 358-37-25.