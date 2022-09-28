«Забытая» русская музыка звучала в Приютино

В Музее-усадьбе «Приютино» состоялась первая встреча нового сезона – вечер русской музыки «Забытое».

Оперный певец Дмитрий Кондратьев на базе Культурно-досугового центра «Южный» весной этого года организовал музыкальный салон «Новые Берега». Салон задумывался как творческое содружество исполнителей, слушателей и всех неравнодушных к классической музыке. А самое важное, чтобы в салоне звучала русская музыка.

Первая встреча прошла с огромным успехом. Слушатели каждое произведение сопровождали бурными аплодисментами, не хотели отпускать исполнителей. В программе концерта прозвучали романсы Александра Даргомыжского и Николая Римского-Корсакова на стихи Александра Пушкина в исполнении Дмитрия Кондратьева (баритон) и Александра Абердеена (фортепиано).

Владимир ШЕМШУЧЕНКО