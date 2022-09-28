В Сертолово прошли соревнования по пожарно-спасательному спорту

22 сентября в городе Сертолово на территории пожарной части № 100 состоялись лично-командные соревнования по пожарно-спасательному спорту среди подразделений территориального пожарно-спасательного гарнизона Ленинградской области.

В соревнованиях приняли участие 13 команд из разных районов Ленобласти – это около двухсот спортсменов-пожарных! Опытные огнеборцы приехали продемонстрировать своё профессиональное и спортивное мастерство и сразиться за звание лучших.

Профессия эта обязывает иметь высокий уровень дисциплинированности. Пожарный должен обладать большой физической силой, выносливостью, ловкостью, устойчивостью к стрессовым ситуациям. Умение и способность принимать быстрые решения в экстренных ситуациях и умение работать в команде, готовность подставить плечо товарищу – характерные черты профессии пожарного. Ну и, наконец, многое зависит от правильного использования технического и спасательного оборудования, умения оказывать первую помощь пострадавшим.

На сборы по тревоге всему личному составу пожарного караула отводится всего 40 – 50 секунд. За это время парни должны надеть боевую специальную одежду, занять свои места в пожарных машинах и, получив от диспетчера адрес, выехать к месту тушения.

В 10 часов утра все участники собрались на построение, ознаменовавшее начало соревнований. Лучшим спортсменам области предстояло подняться по штурмовой лестнице на учебную башню, высота которой составляет около 12 метров, что сравнимо с четырёхэтажным домом. Участники также состязались между собой в преодолении 100-метровой полосы с препятствиями, двоеборье и боевом развёртывании, с использованием пожарной мотопомпы. Оно включало в себя прокладку пожарных рукавов, подачу по ним воды и заполнение компактной струей специальной мишени.

Соревнования продлились до самого вечера. Результаты среди команд сложились следующим образом: 1 место – филиал ФГП ВО ЖДТ России на Октябрьской железной дороге; 2 место – ФГКУ «Специальное управление ФПС № 50 МЧС России»; 3 место – 28 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Ленинградской области.

Победителям и призёрам соревнований вручили кубки, медали, подарки и дипломы от начальника ГУ МЧС России по Ленинградской области генерал-лейтенанта внутренней службы Евгения Дейнеки.

Михаил БОНДАРЧИК

Фото Анны ГРЕНЬ