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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Всеволожский гольфист обошел действующего чемпиона

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Всеволожский гольфист Максим Зданович снова вернулся домой с медалью.

На этот раз бронзовую награду Кубка России, проходившего с 20 по 23 сентября в Геленджике, наш спортсмен «вырвал» у действующего чемпиона Всероссийской спартакиады и чемпионата России Давида Нагиева. По оценкам экспертов, воспитанник Всеволожской спортивной школы олимпийского резерва Максим Зданович заслуженно и прочно занял своё место в плеяде звезд нового поколения отечественного гольфа.

Александр СОРОКИН
Фото Отдела ФКС Всеволожского района

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