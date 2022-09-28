Всеволожский гольфист обошел действующего чемпиона

Всеволожский гольфист Максим Зданович снова вернулся домой с медалью.

На этот раз бронзовую награду Кубка России, проходившего с 20 по 23 сентября в Геленджике, наш спортсмен «вырвал» у действующего чемпиона Всероссийской спартакиады и чемпионата России Давида Нагиева. По оценкам экспертов, воспитанник Всеволожской спортивной школы олимпийского резерва Максим Зданович заслуженно и прочно занял своё место в плеяде звезд нового поколения отечественного гольфа.

Александр СОРОКИН

Фото Отдела ФКС Всеволожского района