Во Всеволожске прошел районный фестиваль по северной ходьбе

В воскресенье, 25 сентября, Всеволожский районный фестиваль по северной ходьбе объединил любителей активного отдыха. Более 120 человек из Всеволожска, Заневского и Свердловского городских поселений, Колтушского, Муринского и Щегловского сельских поселений собрал стадион Всеволожского агропромышленного техникума.

Дождливая погода внесла коррективы в дресс-код. К привычной спортивной экипировке для северной ходьбы участники фестиваля добавили плащи и «дождевики». Казалось, что моросящий дождь нисколько не смущает тех, кто приготовился сегодня штурмовать спортивный Олимп. Самому младшему участнику – Владимиру Кондаеву едва исполнилось семь лет, а самой старшей – Евгении Игнатьевой в этом году исполнилось 89. Решимости и спортивного азарта разновозрастным спортсменам добавляла главный судья соревнований, мастер спорта СССР по биатлону Ольга Савойская, которая в свойственной ей шутливой манере провела разминку, а затем мастер-класс по технике скандинавской ходьбы. И вот уже первые участники готовятся к старту. Среди них 54-летняя жительница поселка Щеглово Татьяна Ковригина. Она сказала:

– Скандинавская ходьба, один из лучших видов активностей, доступный для людей даже с минимальной физической подготовкой. По сути, дисциплина представляет собой активную прогулку с лыжными палками. Однако благодаря особенности техники движения такая ходьба снижает нагрузку на спину и плечи, что делает длительные прогулки посильными и полезными. Я занимаюсь этим видом двигательной активности уже несколько лет. Увидев объявление о фестивале в интернете, подала заявку и приехала сюда, чтобы поддержать движение за ЗОЖ и растущую популярность северной ходьбы.

Соревнование проходило в двух возрастных категориях, для которых были определены разные дистанции. Под бодрящие звуки спортивных маршей более десятка самых возрастных спортсменов первыми получили команду «на старт». За ними последовали основные группы.

– В сегодняшнем состязании проигравших не было. Организатор – Всеволожский центр физической культуры, приготовил подарки для каждого участника фестиваля. Все получили спортивную шапочку, пакет с символикой Всеволожского района, информационный буклет и сумку, – отметила главный судья фестиваля, сотрудник ВЦФСК, мастер спорта СССР по биатлону Ольга Савойская.

Фестиваль завершился на позитивной ноте. И никакой дождь не смог омрачить радости спортивного праздника поклонникам северной ходьбы.

Александр СОРОКИН

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