Во Всеволожске отметили Международный день глухих

Накануне Международного дня глухих, 24 сентября, в Центре культуры и досуга г. Всеволожска собрались люди, страдающие глухотой и слабослышащие. «Услышьте нас!» – так звучал девиз мероприятия, который «озвучили» ведущие Ксения Мешалкина и переводчик жестового языка Элина Юшина.

После выступления хореографического коллектива «Созвездие», к собравшимся обратились председатель Санкт-Петербургского общества глухих Олег Дуркин и председатель Общества глухих Ленинградской области Анна Максимова.

Выступающие рассказали, что в стране поддержкой не слышащих и слабослышащих людей занимается Всероссийское общество глухих (ВОГ), объединяющее более 100 000 человек. Отметим, что, что власти предержащие Всеволожского района, развивая программу «Доступная среда», стараются создавать такие условия, чтобы не слышащим людям было комфортно жить.

Организатор первого Общества глухих во Всеволожске Дмитрий Шадьков, проработавший 25 лет художником-оформителем в кинотеатре «Юбилейный», рассказал, что в то время всё держалось на личной инициативе. Помещения для работы не было, тем не менее слабослышащие люди продолжали собираться вместе, и Шадькову пришлось долгие годы работать на любительском уровне переводчиком русского жестового языка, т.е. представлять интересы слабослышащих людей в различных инстанциях и медицинских учреждениях. Общество активно участвовало в культурных и спортивных мероприятиях города.

В праздничный день не обошлось без награждения активистов Всероссийского общества глухих.

В творческой части мероприятия было немало интересного. К примеру, киностудия «Жираф» дистанционно представила инклюзивный проект «Басни для глухих детей» – новый сезон сериала «Вижу смысл» для детей с нарушениями слуха. В сериале снимаются глухие и слышащие актеры – взрослые и юные. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

После выступления творческого коллектива «Петербургская ЛекSема» с жестовой песней «Было, но прошло», на сцену поднялись лидеры молодёжного движения Санкт-Петербурга и Ленинградской области, принявшие участие в недавно VIII Всероссийском молодежном форуме глухих в Калуге.

Очень трогательно «прозвучало» в исполнении Милены Денисовой на жестовом языке стихотворение «Что вмещает детство».

Завершилось мероприятие выступлением ансамбля современного танца «Грани», хореографического ансамбля «Сувенир +», хореографического коллектива «Созвездие» и детского интеграционного коллектива «Сто поющих рук».

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона ЛЯПИНА