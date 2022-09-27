Сочинения всеволожских школьников прочтет жюри Всероссийского конкурса сочинений

Подведены итоги муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений, в котором участвовали 39 школьников 4 – 11 классов из Всеволожского района.

Ребята прислали много ярких и сильных работ, однако в каждой возрастной номинации жюри предстояло отобрать только одного победителя и двух лауреатов. После внимательного прочтения, лучшими были признаны сочинения следующих учеников:

Возрастная группа 4 – 5 классы

Победитель – Подобедова Серафима, ученица Рахьинского центра образования. Лауреаты – Полевикова Маргарита (Янинский центр образования) и Алексеева Мария из Всеволожской школы № 2.

Возрастная группа 6 – 7 классы

Победитель – Дробышева Анна, Всеволожская школа № 2. Лауреаты – Михно Виктория, ученица Лесновского центра образования и Беляев Сергей, ученик Бугровского центра образования №3.

Возрастная группа 8 – 9 классы

Победитель – Леметти Тамара, ученица Всеволожской школы № 2. Лауреаты – Бояринцева Софья, ученица Сертоловской СОШ №3 и Каллистова Вера, ученица Рахьинского центра образования.

Возрастная группа 10 – 11 классы

Победитель – Воробьева Мария, ученица Муринского центра образования №2». Лауреаты – Чекурда Ева, ученица Муринского ЦО №1 и Молодцова Мирослава, ученица Муринской СОШ № 3.

Работы победителей отправлены на рассмотрение жюри регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений.