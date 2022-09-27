Сертоловчане встретили делегацию из Бреста

Реализация тесного взаимодействия между народами России и Белоруссии происходит на всех уровнях, во всех сферах жизни – социальной, культурной, исторической, экономической. Тёплые и братские отношения установились между российским городом Сертолово Ленинградской области и белорусским Брестом.

В июне нынешнего года делегация Сертолово в тринадцатый раз посетила Брест, где приняла участие в мероприятиях, приуроченных к 81-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны. Сертолово последний раз представители Бреста посещали три года назад. И вот 20 сентября сертоловчане встретили делегацию из этого братского белорусского города. Это был ответный визит брестчан.

На перрон Витебского вокзала поезд прибыл в 7.55 утра. Белорусов приветствовали глава МО Сертолово Сергей Коломыцев, депутат совета депутатов, директор МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» Марина Матусевич, депутат и почётный житель города Сертолово Владимир Веселов, участницы фольклорного коллектива «Сударушка».

Сертоловчане и гости обменялись хлебом-солью. Организаторы подготовили для брестской делегации насыщенную программу: обзорные экскурсии по Санкт-Петербургу и Кронштадту, морскую прогулку по рекам и каналам Северной столицы, посещение музеев и парков и многое другое.

Взаимные визиты сертоловчан в Брест, как и ответные посещения брестскими делегациями города Сертолово, стали доброй традицией. Они продолжаются уже четырнадцать лет, и есть уверенность, что у сложившихся отношений большое будущее.

Михаил БОНДАРЧИК, Пётр КУРГАНСКИЙ

Фото Петра КУРГАНСКОГО