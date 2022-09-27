Всеволожский «Блокадный детский дом» отметил юбилей

23 сентября во Всеволожской детской школе искусств им. М.И. Глинки свой юбилей отметила общественная организация «Общество «Блокадный детский дом». Ровно 25 лет назад 583 блокадника и те, кого называли детьми блокады, по инициативе блокадника, воспитанника детского дома Станислава Котова объединились в сообщество, ставшее для многих знаковым.

Члены организации, ныне возглавляемые Розой Субботиной, несмотря на почтенный возраст, ведут активную деятельность по сохранению памяти о тех страшных и героических днях.

Встреча была пронизана щемящим чувством безграничного почтения к убелённым сединами ветеранам, своеобразный «потрет» которых прозвучал в строчках Галины Карпюк, блистательно продекламированных участником театральной студии «САМ» Ярославом Гребельным.

С теплыми поздравлениями к гостям юбилейного мероприятия обратился депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Матвеев.

– Общество «Блокадный детский дом» – одно из самых активно работающих во Всеволожском районе. Каждый член общественной организации заслуживает глубокого уважения и почета. Каждому блокаднику я хочу пожелать здоровья и долголетия, тепла, уюта в доме, любви родных и близких людей. Всем крепкого здоровья и мирного неба!

В честь 25-летия организации Александр Валентинович вручил от Законодательного собрания Ленинградской области руководителю общественной организации Розе Субботиной Почётную грамоту и новую оргтехнику. Благодарственными письмами А.В. Матвеев отметил Людмилу Подарину и Веру Тимофееву.

С поздравлениями к участникам праздничного мероприятия обратился глава города Всеволожска Станислав Богдевич:

– Дорогие друзья! В этом зале собрались те, кого я узнал лично за долгие годы работы на всеволожской земле. Я был в числе тех, кто помнит, как 25 лет назад создавался «Блокадный детский дом» видел, как крепла организация. От главы района, Вячеслава Кондратьева, от городского совета депутатов и от себя лично я благодарю вас за ту работу, которую вы проводили и проводите в настоящее время в районе и в городе по патриотическому воспитанию молодёжи. От всей души желаю вам здоровья и всего самого, самого хорошего.

После выступления Станислав Богдевич в признание заслуг перед г. Всеволожском наградил Почётной грамотой Людмилу Подарину, а также объявил благодарность Вере Тимофеевой, Анатолию Великодворскому и Николаю Кириенко.

– Уважаемая Роза Николаевна, вы посвятили более 25 лет своей жизни «Блокадному детскому дому». Все эти годы вы были рядом с теми, кто нуждается в помощи и поддержке. Вы очень рано повзрослели, война и блокада стали для вас словами, определяющими жизнь. Вашу семью опалила война. Сегодня благодаря таким людям, как вы, мы узнаём правду о том, как выстоял Ленинград. Вы сохраняете память, помогая подрастающему поколению узнавать историю тех героических лет. Низкий вам поклон за всё, что вы сделали и для нашего города, и для района. Крепкого вам здоровья, добра и благополучия! – такие слова адресовал руководителю «Блокадного детского дома» глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский.

В ответном слове Роза Субботина поблагодарила администрацию района и депутатов за помощь, оказываемую организации, и пожелала всем удачи и процветания, а также наградила Благодарственными письмами и памятными подарками Общества «Блокадный детский дом» Николая Балашова, Анатолия Великодворского и других членов организации за активную работу и помощь в воспитании молодёжи.

Много теплых слов и поздравлений прозвучало со сцены в этот день. Председатель Всеволожской районной организации инвалидов Любовь Кордюкова и руководитель Елена Фролова «Центра поддержки ветеранов и пенсионеров «Дорога Жизни», городские депутаты Ирина Бритивина и Юлия Посудина тепло поздравили ветеранов с юбилеем.

Ну а творческие коллективы подготовили для собравшихся в зале прекрасную концертную программу.

Владимир Шемшученко

Фото Антона Ляпина