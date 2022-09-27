Всеволожские гимнастки «шагнули к триумфу»

С 15 по 19 сентября в Казани проходили Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Шаг к триумфу». В столицу Татарстана приехали более 300 девушек в возрасте от 6 до 15 лет из всех уголков страны.

Для спортсменок спортклуба «Ника» этот турнир ознаменовал не только открытие сезона, но и принес несколько призовых мест. В жесткой конкурентной борьбе воспитанницы Ирины Турусбековой и Вероники Богдашовой заняли шестое командное место. В индивидуальном зачете Милана Богдашова стала четвертой, а Варвара Тонтти, Маргарита Тонтти, Арина Березина и Евдокия Гусева награждены специальными призами соревнований.

Александр Сорокин

Фото спортклуба «Ника»