Во Всеволожске прошел областной фестиваль-форум «Современные старшие»

Во Всеволожске прошёл фестиваль-форум «Современные старшие», где собрались специалисты Центров социального обслуживания населения и представители общественных объединений Ленинградской области, работающие с людьми «серебряного возраста».

24 сентября актовый зал и рекреационные зоны Всеволожского агропромышленного техникума стали местом встречи людей пожилого возраста, приехавших из всех уголков 47-го региона. Около 50 волонтеров, в том числе из студентов техникума, встречали более 230 делегатов, знакомили их с программой фестиваля и помогали ориентироваться в разнообразии многочисленных площадок форума. Ещё до начала мероприятия создавалось впечатление, что здесь собрались давние знакомые, которые, спонтанно объединившись в небольшие группы, со стаканчиком кофе в руке обсуждали насущные вопросы человека возраста 55+.

Фестиваль-форум «Современные старшие» реализуется при поддержке губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, а его организатором стала общественная организация «Диалог поколений» из Всеволожска. Ее председатель Надежда Балуева рассказала:

– Сегодня здесь присутствуют делегации 16 муниципальных районов и одного городского округа, 27 общественных организаций, 8 НКО, 13 центров социальной защиты населения и 6 муниципальных организаций. Все эти люди приехали к нам, чтобы поделиться опытом и предложить новые формы работы с людьми «серебряного возраста». Основной целью нашей и подобных нам организаций состоит, по большому счету, в помощи тем, кто вышел из активной фазы социальной жизни, обрести новые смыслы и интересы, а также помочь им ориентироваться в стремительно меняющейся реальности.

После недолгой торжественной части и нескольких вокальных и танцевальных номеров самодеятельных коллективов делегаты разошлись по рабочим площадкам, где проходили мастер-классы, «круглые столы» и работа групп психологической поддержки.

Одним из важных моментов форума стал «круглый стол» «Университеты третьего возраста», организованный автономной некоммерческой организацией «Время возможностей». Спикер Марина Бутинова рассказала об истории создания данной общественной образовательной площадки.

– В нашей работе мы использовали опыт Самарского госуниверситета, который создал на своей учебной базе условия для получения новых знаний людьми «серебряного возраста». Это всевозможные клубы по интересам, курсы и программы, помогающие получить новые профессии и просто актуальные знания и практические навыки, в том числе в сфере IT-технологий. Одной из ключевых задач нашей деятельности мы считаем вовлечение пожилых людей в активную когнитивную деятельность, которая замедляет процессы старения и помогает избежать заболеваний Альцгеймера и деменции.

Площадка форума «Добровольчество» была направлена на развитие «серебряного» волонтерства и включала в себя нетворкинг-сессию, проведение аквариума «Будущее серебряного», знакомство с федеральной программой «Молоды душой». А на площадке «Опыт и развитие» делегаты обменивались наработками и практиками взаимодействия с людьми старшего возраста через творческие мастер-классы, тренинги, круглые столы, обмен методическими материалами.

После активной работы на площадках фестиваля делегаты форума прошли в актовый зал, где их ждала насыщенная концертная программа, подготовленная силами самодеятельных клубов «серебряного возраста». Основная тема концерта – 95 лет Ленинградской области. Конкурсная программа включала в себя номинации: вокальное/хоровое исполнение, танцевальное исполнение, актерское мастерство (театральные музыкальные постановки).

Александр СОРОКИН

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