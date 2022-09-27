Во Всеволожске пройдет встреча представителей военкомата с родственниками мобилизованных

Завтра, 28 сентября, во Всеволожске состоится встреча представителей военкомата, районных и региональных властей с родственниками мобилизованных граждан.

На встрече можно будет задать все интересующие вопросы и получить компетентные разъяснения. Мероприятие пройдет в 19.00 в большом зале Всеволожского центра культуры и досуга по адресу: Всеволожск, Всеволожский проспект, д. 110.

Также напомним, что для военнообязанных и их родственников действует круглосуточная горячая линия по вопросам частичной мобилизации, звонки принимаются по короткому номеру 122. Кроме того, правительство собирает часто задаваемые вопросы россиян по частичной мобилизации и совместно с Минобороны готовит ответы. Их можно отслеживать на сайте «Объясняем.рф».