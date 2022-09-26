Пайщики оценили состояние стройки в Мурино

Ленинградское областное агентство ипотечного жилищного кредитования провело пайщикам экскурсию по строительной площадке будущего жилого комплекса «Охтинский». Здесь свои квартиры получат свыше 350 человек, которые были ранее обманутыми дольщиками ЖК «Воронцов».

Как сообщает Строительный блок ЛО, работа на проблемном объекте возобновилась в конце 2021 года. Сегодня на стройплощадке трудятся 80 человек и 5 единиц техники. Сейчас рабочие возводят монолит здания на уровне 7 этажа: вяжут арматуру, ставят опалубки и заливают бетон.

Будущие владельцы квартир оценили ход строительства и побеседовали с гендиректором ЛеноблАИЖК Максимом Исъяновым. Основные вопросы касались соответствия будущего ЖК с проектом: будут ли обещанные детская площадка и мост через речку в сторону метро, сохранятся ли планируемые гаражи?

– Все будет согласно по проекту, – заверил пайщиков Максим Исъянов. – Более того, ЛеноблАИЖК обсуждает с Центром компетенций и региональным комитетом ЖКХ создание нового сквера по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Он должен появиться с северной части объекта и объединиться с придомовым благоустройством, сформировав единое общественное пространство.

Отметим, что стройка поставлена на рельсы проектного финансирования, поэтому объект полностью обеспечен необходимыми средствами. Продажи квартир планируется открыть в октябре. С руководством МФЦ обсуждается возможность подписания ДДУ в отделах в Мурино, Всеволожска и других городах области.

Фото Стройблока ЛО