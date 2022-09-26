Во Всеволожском районе лось посадил на рога солнце

Удивительный кадр поймала видеоловушка в лесах Всеволожского района. Молодой лось вышел на поляну с утренним осенним солнцем на рогах.

Любопытной находкой поделился в своём блоге биолог Павел Глазков. В сентябре у лосей самый разгар так называемого гона – периода, когда животные конкурируют за внимание самок. В это время лоси почти не едят и сильно худеют, становятся агрессивными и опасными.

В видеоловушку биолога попался молодой лось, уставший после боя с другим самцом. Лось, сделав несколько усталых шагов, словно почувствовал ободряющие лучи рассветного солнца и гордо поднял голову, «усадив» светило на рога. Получилось очень кинематографично.

Однако «ловить» подобные кадры лучше дистанционно. В гуще леса лось может просто среагировать на звук шагов, решив, что поблизости находится его конкурент и напасть на неудачливого грибника или фотолюбителя. Чтобы избежать нежелательного внимания лосей, Павел рекомендует издавать побольше «человеческих» звуков – речь, песни или музыка помогут животным правильно распознать посетителя.

Отметим, что в зависимости от погоды, гон у лосей может продлиться до середины или даже конца октября.